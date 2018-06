En Fútbol Femenino, Lanús se codeará con las mejores

Las Granates, con Karina Medrano como entrenadora, realizaron un gran torneo en la Segunda División y pegaron el salto a la máxima categoría. “Fuimos el único que le ganamos a todos los equipos”, destacó Medrano.

Con perfume de mujer. El Fútbol Femenino de Lanús, en su primera temporada, logró el ascenso de categoría a la Primera A. Cumpliendo con la regla de que todo club para competir internacionalmente a partir de 2019 tiene que contar con planteles femeninos, el Granate se dio el gusto en un desempate ante Real Pilar para atesorar unos de los cupos a la máxima categoría.

“Al plantel lo armé en un mes y con total apoyo de la dirigencia del club”, le cuenta a La Unión Karina Medrano, la entrenadora del Granate que supo jugar en El Porvenir (fútbol de 11) y en All Boys (Futsal). Y en ese sentido, explicó: “Primero fui jugadora. Adentro del curso en el ambiente de los entrenadores es ética más que nada. No podría competir con un equipo que dirijo”.

“Tengo un plantel espectacular. En lo personal venía armando equipos desde 2015 en torneos de AFA. Fueron tres años de mucha intensidad y con buenos resultados. Siempre estuvimos ahí”, agregó Medrano.

De menor a mayor. A cada paso el equipo se fue soltando, ganando protagonismo, haciéndose un lugar en la competencia hasta mostrar el espíritu ganador que las llevó al ascenso. “Sorprender, no nos sorprendió nada. Futbolísticamente nada que no hayamos entrenado, todo lo plasmamos en la cancha. En un partido con Real Pilar se nos fracturó la arquera a falta de 30 minutos para terminar el partido y les dije a las chicas que no iba permitir un remate a nuestro arco. No solo que cumplieron con lo que les pedí, sino que ganamos el partido con un gol a los 48 minutos y 30 segundos. Y eso, contra un equipo como Real Pilar, al que después enfrentamos en el desempate, no es poco”.

Sobre la temporada y la actuación de sus dirigidas, Karina manifestó que “todo siempre tiene un proceso, en cualquier deporte. Se sumaron partidos, entrenamientos, meses de carga, de comportamiento, porque no todo es futbolístico, también se valora lo extrafutbolístico”.

Al destacar un momento de la campaña de Lanús, recordó las 11 fechas finales, en las cuales el equipo tuvo una racha de triunfos que lo mantuvieron en la conversación del torneo. “No bajamos del segundo y tercer puesto, así hasta la primera ronda. Tuvimos mentalidad humilde. A falta de 11 partidos les dije a las jugadoras que si ganábamos nuestro partido, teníamos un camino milagroso por delante. Ganamos el primero, perdieron Racing y Real Pilar a las 24 horas y no paramos de ganar. Además le sacamos el invicto a Independiente (campeón). Y fuimos el único equipo que le ganó a todos los rivales”, sacó pecho la entrenadora Granate.

El recuerdo del ascenso está muy fresco. Y Karina todavía lo siente así: “Fue un partido muy trabado, como todos los que jugamos con Real Pilar que se definieron por un gol. Perdimos 3-2 y luego fueron dos 1-0 para Lanús. La cancha (SATDAID, en Moreno) no ayudó por el estado del campo de juego. Cada jugada con pelota parada la aprovechamos. Los cuatro goles que les marcamos a ellas llegaron por esa vía. Lo explotamos al máximo”.

Karina Medrano sabe que el cambio de categoría se va a sentir y que deberán traer refuerzos para competir a un nivel superior al que estuvieron, que no opaca el logro conseguido. “Como en la Superliga, están los mejores. El nivel es bastante distinto, los clubes son diferentes, los recursos también. Tuvimos la suerte que en Lanús nos dieron todo, espacio, micros, lugar de concentración. Pero lo que viene es otra cosa, competiremos con clubes que han competido internacionalmente y eso es una gran ventaja que tienen con el resto”, concluyó.