En el aniversario del 11S, Trump advierte que EEUU “no puede ser intimidado”

El presidente estadounidense advirtió que quienes intenten amenazar al país “se unirán a una larga lista de enemigos derrotados”, en una ceremonia en el Pentágono por el décimosexto aniversario del 11S.

Al presidir su primera conmemoración del solemne aniversario del 11S, el presidente Donald Trump dijo este lunes que “el alma de Estados Unidos llora de pena” por cada uno de los casi 3.000 muertos que dejaron los atentados de hace 16 años, al tiempo que prometió derrotar a quien se atreva a amenazar al país.

Dirigiéndose a una audiencia en el Pentágono, uno de los tres sitios atacados el 11 de septiembre de 2001, Trump aprovechó el aniversario del atentado de la red Al Qaeda para advertir a los fundamentalistas islámicos que “Estados Unidos no puede ser intimidado”.

Trump leads commemorations of 9/11: 'America cannot be intimidated' t.co/SZLSUgnvCy

— Haaretz.com (@haaretzcom) September 11, 2017