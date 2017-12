Elecciones, el submarino San Juan y el caso Maldonado, lo más buscado en 2017

Las elecciones legislativas, la búsqueda del submarino ARA San Juan y el caso Santiago Maldonado fueron los temas más buscados por los argentinos en Google durante 2017, según los resultados del informe “El año en búsquedas” del gigante informático.

Además de esos temas, entre las diez búsquedas principales figuran la ex participante de Gran Hermano Rocío Gancedo, el Fixture Mundial 2018, el Huracán Irma (que golpeó el Caribe en septiembre como el más poderoso en los últimos 12 años) y los Feriados 2017.

Esa clasificación se completa con el Spinner, juguete que causó furor global durante la primera mitad del año; la serie que aborda las problemáticas del bullying y el suicidio en la comunidad adolescente, 13 Reasons Why; y el hit musical del año, Despacito, la canción de Luis Fonsi que además se coronó como el video más visto en la historia de YouTube.

“El año en búsquedas” es “una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet”, explicó Google en un comunicado.

Junto con los principales temas de interés, el gigante de internet presentó además las búsquedas que comienzan con los términos qué y cómo, que dieron cuenta de que las preguntas relacionadas con el proceso electoral fueron de las más frecuentes.

“¿Qué pasa si no voto?”, “¿Qué son las PASO?”, “¿Qué se vota el 22 de octubre?”, “¿Cómo saber dónde voto?” y “¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido” fueron algunas de las dudas más frecuentes que los argentinos quisieron sacarse con Google.

Estas dos categorías mostraron resultados sobre los más variados intereses, desde qué es el Asperger, un aneurisma, una ART o un huracán a cómo hacer huevos de pascua, pastafrola o cómo recuperar fotos borradas del celular.

En cuanto a los acontecimientos, el principal fueron las PASO, seguidas por el “ARA San Juan”, el “Huracán Irma”, el “CyberMonday 2017” y el “Terremoto en México”.

Los primeros puestos de ese ránking se completaron con la “Semana Santa 2017”, la “Independencia de Cataluña”, “Lollapalooza Argentina 2017”, el recital del “Indio Solari en Olavarría” y la celebración de “Jesús María 2017”.

La persona más buscada del año fue Santiago Maldonado, seguido por Rocío Gancedo, el fallecido cantante de Soundgarden, Chris Cornell, y la actriz Natacha Jaitt.

Completaron los 10 primeros puestos en esta categoría Yanina Latorre, Sol Pérez, Edgardo Antoñana, Diego Latorre, Pablo Cedrón y Ari Paluch.

Entre los eventos deportivos, todo lo referente al próximo mundial de fútbol (desde los partidos de eliminatoria y el repechaje hasta el sorteo de los grupos) ocupó seis de los primeros 10 temas, interrumpido solo por la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, el Dakar 2017 y los partidos de River ante Boca y Lanús

Asimismo, “It”, la remake basada en la novela de Stephen King, fue la película más buscada de 2017, seguida por “Rápido y Furioso 8”, “La La Land”, “Logan” y “Moonlight”. El único film argentino entre los primeros 10 fue “Mamá se fue de viaje”, la comedia dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson.

“El año en búsquedas” se elabora en base a un enorme conjunto de datos: “Estudiamos un conjunto de más de 1 billón de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año. Para hacerlo utilizamos datos de múltiples fuentes, incluida nuestra herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas”, explicó la empresa.

Luego se filtra “el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año”, puntualizó.