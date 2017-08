El Xeneize fue más efectivo y se quedó con otra victoria

En un duelo parejo y con un gol de Cristian Pavón en el complemento, Boca le ganó al Villarreal en la Bombonera. Gago erró un penal al final.

En una nueva presentación amistosa y ante su público, Boca fue efectivo y superó al Villarreal por 1 a 0 con un gol de Pavón. La primera etapa tuvo al equipo español como dominador aunque le faltó agresividad para buscar el arco Xeneize. El equipo de Barros Schelotto no pudo imponerse salvo por un corto lapso en el que contó con chances. Castillejo, el más peligroso del Villarreal, tuvo dos oportunidades claras: en una remató desviado, y en la otra, no pudo definir cómodo. En Boca, Gago fue el más preciso y Cardona se llevó todas las miradas por sus destellos de fútbol. Ya en el complemento, la actitud del local cambió y rápidamente llegó el gol. A los 8 minutos y en una maniobra de toques por el piso, Gago habilitó a Pavón y, por izquierda, el delantero definió cruzado para poner el 1-0. El elenco europeo emparejó las acciones después del gol pero, al igual que en el inicio, le faltó decisión en los metros finales y no pudo empatarlo. Ya sobre el final, Gago se dio el lujo de fallar un penal. Igual, a Boca le alcanzó. ■