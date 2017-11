El uruguayo “Mandrake” Wolf vuelve a mostrar su disco “Primitivo” en Buenos Aires

El músico uruguayo Alberto “Mandrake” Wolf se presentará mañana en un local de la ciudad de Buenos Aires donde volverá a mostrar las canciones de su disco “Primitivo”, reeditado en el país a 25 años de su lanzamiento.

En este show, que antecederá a una gira prevista por las ciudades de La Plata y Rosario, el cantautor montevideano también interpretará otros clásicos de su repertorio, que abarca más de 30 años de historia.

Conocido popularmente por ser el autor de “Amor profundo”, tema incluido por Jaime Ross en su disco “Contraseña”, Wolf inició su trayectoria en 1984, al compartir la grabación de un disco junto a El Cuarteto de Nos, para luego seguir camino junto a su banda Los Terapeutas.

Sin embargo, en 1992 grabó “Primitivo”, una rareza en su discografía por tratarse de un trabajo acústico, si se tiene en cuenta que el toque rockero de Wolf a lo largo de su labor con Los Terapeutas, que este año fue reeditado en la Argentina por el sello “Los Años Luz”.

“Me llamó la atención que la gente de (la discográfica) Los Años Luz quisiera relanzar esto 24 años después. Al principio no quería porque no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Por otra parte, muchas veces iban a salir discos míos en la Argentina y no pasó nada. Varias veces me peiné y no salí en la foto”, dijo “Mandrake” Wolf a Télam, en una entrevista realizada en mayo pasado.

Sin embargo, contó que un show acústico ofrecido el año pasado con Martín Buscaglia y algunos encuentros con Ney Peraza, a quien “le gusta mucho este disco”, reavivaron el interés propio y ajeno por esta extraña producción dentro de su discografía, editada originalmente sólo en casete.

El artista uruguayo se presentará este viernes a las 22 en el Club Plasma, en la calle Piedras 1856 de Buenos Aires.