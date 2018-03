Con el libro de Falcioni, el Taladro festejó en La Plata

Banfield marcó, aguantó y lo liquidó de contra. Cvitanich y Sperduti anotaron los goles en el segundo tiempo. Arboleda atajó un penal.

Si preguntas en la tribuna como juega un equipo de Falcioni te van a decir: ‘te hace un gol y no le entrás más’. El DT no pudo estar en La Plata pero el espíritu del equipo no cambia en su ausencia y por eso el Taladro festeja

Ante Gimnasia, con goles de Cvitanich y Sperduti, Banfield ganó 2 a 0 y sumó puntos vitales pensando en las copas.

El partido arrancó muy disputado en el mediocampo y recién pasados los 20 minutos hubo algo de acción. A través de pelotas paradas, el Taladro tuvo una serie de chances: un tiro libre de Mouche que Arias sacó con una volada y dos centros que llevaron un mínimo peligro.

Gimnasia tuvo el gol en sus manos en dos oportunidades. En la primera y con un pase milimétrico, Alemán dejó mano a mano a Bonifacio pero el remate del volante se fue apenas pegado al palo. Y sobre los 36, Argañaraz le cobró penal a Rodríguez por un ‘piletazo’ de Pereyra: desde los doce pasos, Arboleda le sacó un tiro cruzado a Alemán.

Los dos mostraron serias dificultades para romper líneas enemigas y para tener la pelota. Se peleó mucho y se jugó poco. Y, para colmo, Nicolás Bertolo salió lesionado (probablemente con un desgarro).

Esa falta de dominio por parte de los dos derivó en un partido abierto y en el arranque del segundo tiempo Banfield salió a ganarlo.

Sobre los siete minutos, Remedi remató de media distancia, exigió a Arias y, desde ese córner, Cvitanich le ganó a Colazo en el área y de cabeza puso el 1 a 0. Ni merecimientos ni superioridad: solo el gol y la ventaja.

Con el primer gol a su favor, el Taladro entregó el dominio de la pelota, se retrasó algunos metros y aguardó por una contra. Allí marcó Sperduti.

El Lobo no tardó en responder y Arboleda agrandó su figura. En una buena jugada colectiva, el 1 reaccionó ante un remate en la puerta del área de Alemán (ayudado por el palo) y luego, lesionado en el tobillo izquierdo, le sacó un mano a mano al 10.

Un Gimnasia limitado apenas intimidó y a los 37 minutos se terminó la historia. Cvitanich recibió la pelota en la mitad de la cancha, dio un giro y habilitó a Sperduti: el ex Colón no falló en el mano a mano ante Arias y Banfield festejó un triunfazo.

LAS FORMACIONES Y LOS PUNTAJES



GIMNASIA (0)

31| Alexis Martín Arías 7

4| Facundo Oreja 6

23| Maximiliano Coronel 5

20| Omar Alderete 6

6| Ezequiel Bonifacio 6

14| Agustín Bolívar 5

11| Nicolás Colazo 5

8| Lorenzo Faravelli 5

10| Brahian Alemán 5

19| Facundo Pereyra 5

22| Franco Niell 5

DT| Facundo Sava

BANFIELD (2)

1| Mauricio Arboleda 8

4| Gonzalo Bettini 5

2| Renato Civelli 7

30| Jorge Rodríguez 5

3| Claudio Bravo 6

22| Juan Pablo Álvarez 6

15| Nicolás Linares 5

5| Eric Remedi 6

8| Nicolás Bertolo 5

7| Pablo Mouche 6

20| Darío Cvitanich 8

DT| Omar Píccoli

Gol en el ST: 8m Cvitanich (B); 37m Sperduti (B). Cambios en el PT: 34m Mauricio Sperduti x Bertolo (B). Cambios en el ST: 20m Nicolás Dibble x Niell (G); 29m Jerónimo Barrales x Bonifacio (G); 30m Jesús Dátolo x Mouche (B); 38m Lautaro Chávez x Bolívar (G); 41m Julián Carranza x Cvitanich (B). Amonestados: Oreja, Colazo (G); Bravo (B). Expulsados: No hubo. Incidencias: 37m Arboleda (B) le atajó un penal a Alemán (G). Árbitro: Pedro Argañaraz. Estadio: Gimnasia La Plata.

EL RESUMEN