El supremo niega la excarcelación a líder secesionista para hacer campaña electoral

El Tribunal Supremo español rechazó hoy autorizar la salida de prisión del líder secesionista Jordi Sánchez, para que pueda participar de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre, y limitó sus contactos con la prensa y el uso de Internet al régimen de control penitenciario.

Ante la solicitud de Sánchez, el juez de instrucción Pablo Llarena recuerda que se acordó la prisión sin fianza del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) “por el riesgo de que pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas”, semejantes a las que se le atribuyen en la investigación.

De ahí que el magistrado señala que las autorizaciones que reclama Sánchez para salir del centro penitenciario o de participación en los medios de comunicación, “precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar”, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Sánchez concurre a las elecciones como “número dos” de la lista Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), que encabeza el ex presidente catalán Carles Puigdemont.

El magistrado aseguró que los derechos del dirigente independentista no están siendo vulnerados ya que el sistema electoral español está basado en listas cerradas de candidatos, en donde la defensa del ideario de la candidatura está atendida por sus otros integrantes.

Además, subrayó que Sánchez se incorporó a la lista cuando ya estaba privado de libertad, y que por más que ese hecho “comporte una limitación evidente para su participación en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática”.

Llarena investiga a los ex miembros del gobierno catalán depuesto, a dos líderes independentistas y a las máximas autoridades del parlamento catalán por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por intentar materializar la secesión de Cataluña, vulnerando las leyes españolas.

Las elecciones del 21 de diciembre fueron convocadas por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy en el marco de su intervención en Cataluña para abortar la secesión impulsada por el gobierno del ex presidente Puigdemont, quien fue destituido de su cargo.