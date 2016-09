El skate, un deporte que no para de crecer y de sumar adeptos

Pablo Roncales, skater profesional y profe en una escuela en Lomas, remarcó que ahora el objetivo es “profundizar” el desarrollo de esta disciplina.

El skate es una actividad que experimentó un importante crecimiento en el último tiempo y eso quedó reflejado en un hecho que marcará a fuego a la actividad de cara al futuro: será una de las cinco nuevas disciplinas que se agregarán al calendario olímpico y tendrá su bautismo oficial en la cita máxima del deporte en Tokio 2020. En ese sentido, Pablo Roncales, skater profesional y docente, señaló que hubo una “explosión favorable” en los últimos años gracias al surgimiento de muchas pistas públicas y agregó que eso “ayudó bastante” a la expansión, especialmente en los chicos, que cada vez en número mayor empiezan andar en skate. “Eso permitió que la actividad se instale definitivamente”, resaltó. Y agregó: “Hay un aluvión muy grande de chicos que se están abocando al skate, y eso es muy importante. Está bueno que se sumen porque es una actividad linda, que trasmiten buenos valores y les permite a los chicos divertirse y hacerse amigos. El puntapié inicial ya está dado y se ve en el crecimiento que hubo, pero ahora hay que profundizarlo”. En Argentina, el skate comenzó haciéndose en calle, de manera casera, con rampas preparadas con maderas, pero fue tomando forma y desarrollo con el paso de los años y hoy afronta su momento de mayor esplendor. “Es el deporte del futuro. Cada vez tiene más adeptos, y es una actividad muy linda. No se compite con nadie, es una actividad de auto-superación donde no te enfretás a nadie, sino que depende uno. Trasmite valores muy lindos, que no se ven en otros deportes”, comentó. “Para hacer crecer más la actividad, hay que armar más pistas públicas. Eso ayudará a que más chicos lo practiquen”, siguió.

El SEMILLERO. Además de su actividad profesional, Roncales da clases en el local Exit de Lomas (Hipólito Yrigoyen 8100) junto con Andrés Canceliere, quien está a cargo de la escuelita, y también

en la escuela municipal de Remedio de Escalada, que cuenta con el apoyo Municipalidad de Lanús y encuentra enfrente de la estación de trenes. Y sobre eso los entrenamientos, el profe comentó: “Las clases están enfocadas como un espacio dedicado a los chicos, donde aprenden los movimientos básicos, cómo subirse a la patineta (duda) y a mantener el equilibrio. Y después depende de lo que quieran los chicos. Esto va por contagio, y la mayoría quieren ir por más. Por eso, somos dos profes y nos dividimos en dos grupos, entre los avanzados y los que recién empiezan”. En la escuelita de Exit, las clases son gratuitas y se realizan los martes y viernes de 18 a 19 horas. Los turnos y las consultas pueden hacerse por teléfono. En tanto, en la escuela de Escalada, las clases son los sábado de 11 a 13 horas. ■