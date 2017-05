El sábado llega a Disney Channel la tercera temporada de “Pijama Party”

La tercera temporada del programa de juegos “Pijama Party”, conducido por Dany Martins y Nicole Luis, que ofrecerá nuevos desafíos para los participantes, se podrá ver desde este sábado, a las 17, por la pantalla de Disney Channel.

“Tengo las mejores expectativas para esta nueva temporada. La primera fue buena, la segunda mejor y la tercera va a explotar con todo”, expresó Martins en una entrevista con Télam, sobre esta edición.

Esta nueva entrega contará con juegos, participaciones especiales de figuras de Disney como los actores de “Soy Luna”, Karol Sevilla, Michael Ronda, Agustín Bernasconi, Carolina Kopelioff, Ana Jara, Jorge López y el youtuber colombiano Sebastián Villalobos.

Así como también Paulina Vetrano y Agustina Palma de la serie “O11CE” y la incorporación de la actriz y presentadora mexicana Fernanda Serrano como conductora del ciclo.

“Pijama Party” es un programa de Disney Channel Latin América producido en la región, en el que se realiza una fiesta que transcurre en un set de televisión que simula una insólita casa.

En ella dos equipos de tres integrantes cada uno -los Rayados y los Cuadrados- compiten en una serie de juegos y en cada victoria reciben una llave.

El equipo que junta más llaves obtiene más posibilidades de abrir el candado de acceso a “Plumas”, la almohada más salvaje del mundo y el grupo que consiga domarla ganará el premio, que es un viaje a Walt Disney World Resort.

El nuevo ciclo, que cuenta con 40 episodios de 45 minutos grabados en HD, ofrecerá nuevos juegos como el “Pijama ride”, un desafío de realidad virtual en el que los participantes viven una experiencia singular desde la bañadera de su casa.

Télam: ¿Cuáles son las nuevas propuestas para esta temporada?

Nicole Luis: Juegos monstruosos, impresionantes, enlazados con los de temporadas anteriores pero con nuevos aderezos. Los chicos están más involucrados en la pijamada, osea, que se suma un poco de reality a la casa de “Pijama Party”, con los personajes de siempre. Va a haber nuevos S.O.S y circuitos que los chicos pueden hacer en sus casas, porque son juegos simples que se hacen con cosas de la cocina, o del cuarto, o sólo necesitan una mesa y mucha imaginación.

Dany Martins: También hay otros que son totalmente nuevos o renovados, como “El Cráter”, en el que tienen que cruzar un puente, con un precipicio, que nosotros decimos que tiene muchos metros de profundidad, y los chicos tienen que pasar de un lado al otro con una cierta cantidad de productos y, además, tenemos la incorporación de un juego de realidad virtual, en el que juegan tres chicos a la vez, con anteojos especiales. Siempre estamos con lo último, es un bonus que los participantes tienen dentro de la pijamada.

T: ¿Cómo será la incorporación de Fernanda en “Pijama party”?

NL: Se suma como conductora, interviene con comentarios en ciertos momentos que nos ayuda tanto a mí como a Dany. Creo que es una buena incorporación, ya que es mexicana y tiene otra tonada, otro vocabulario. Si bien todos hablamos el mismo idioma, hay palabras o frases que se dicen de otra manera y con Dany tenemos que aclarar como distintas palabras quieren decir lo mismo y eso es un aporte enriquecedor para los chicos.

T: ¿Cómo llegaron a ser parte de Disney?

NL: Arranqué haciendo un proyecto que se llamaba “Patito feo”, y después a través de un casting quedé para otro proyecto y a la semana estaba en Brasil, donde me quedé tres meses para grabar un programa. Una vez que entrás a la empresa ya sos parte, es como una familia enorme y eso es lo que tiene de bueno Disney, reutiliza a sus talentos -como ellos nos llaman- y siempre que tienen un proyecto nuevo tratan de buscar el lugar para darte la posibilidad que puedas lucirte en otra área u otro rol. Tanto Dany como yo somos chicos Disney, ya lo tenemos incorporado.

DM: Disney recicla. En mi caso, creo, soy uno de los más “viejitos”, este año cumplo 17 años ininterrumpidos trabajando para Disney. Empecé en el año 1999, si bien es mi lugar de trabajo, no deja de ser una familia, siempre viví buenas experiencias y lo que más me impactó es que más allá de ser una persona sana, que me cuido, hago deportes, esos son los valores que inculca Disney y trato de seguirlos, más allá de que te cuidan con la imagen y con ser respetuosos. Ojalá siga mucho tiempo más.

T: ¿Qué es lo que más les gusta de ser parte de “Pijama party”?

NL: Que nos divertimos constantemente. Somos una familia real. Es maravilloso trabajar con chicos y que cada pijamada sea distinta, porque al venir gente de distintos países, hace que se renueve constantemente. Se disfruta todo, es difícil encontrar elencos donde congeniemos todos tan bien, teniendo diferentes edades y llevando un estilo de vida completamente distinto.

DM: Fundamentalmente el equipo que se formó, en el que se destaca el respeto, la responsabilidad y la paciencia y esto hace que nosotros la pasemos bien, que disfrutemos, que lleguemos temprano teniendo todas las comodidades.

T: ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva temporada?

NL: Las expectativas siempre son muy altas, por todo el esfuerzo y las ganas que le ponemos. Me gustaría que los chicos mientras están viendo la pijamada estén haciendo ellos mismos una propia, que saquen nuestros juegos de la pantalla y los trasladen a sus casas.

DM: Cuando terminamos la primera temporada dijimos qué buenos programas hicimos, impresionantes, la segunda la superó y lo mismo la tercera. No hay techo. En esta entrega se sigue una historia, se viró hacia el formato reality, donde los chicos van comentando su experiencia desde que bajan del avión en Argentina hasta el día en que se van.