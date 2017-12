El PT insiste: Lula seguirá siendo el candidato presidencial más allá del fallo de la cámara

El opositor Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) aseguró hoy que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva seguirá siendo el candidato presidencial para octubre, pese a que puede quedar impedido de participar en caso de que la cámara de apelaciones confirme su sentencia por corrupción el 24 de enero próximo.

Así lo afirmó la titular del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, en reacción a la aceleración inédita del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre que informó que tratará el 24 de enero la apelación a la condena por 9 años y medio dictada contra Lula por el juez Sérgio Moro en la Operación Lava Jato.

“Los golpistas y sus aliados invierten en salidas artificiales y antidemocráticas para impedir el regreso de Lula. Se equivoca el que cree que el fallo de la apelación impedirá la elección de Lula. Su candidatura se discutirá en agosto en el Tribunal Superior Electoral”, dijo Hoffmann.

De los 24 recursos de apelación a fallos del juez Moro, de Lava Jato, el de Lula fue el más veloz en ser agendado por los camaristas.

Debido a la Ley de Ficha Limpia, un candidato no puede presentarse a elecciones en caso de que tenga una condena de segunda instancia.

La situación de Lula también puede vincularse a la prisión efectiva, como pidieron los fiscales de la Operación Lava Jato. Por su parte, Moro entendió que no había motivo para detener al ex presidente y eso será discutido en el fallo de la Cámara.

Lula lidera todas las encuestas en todos los escenarios para los comicios de 2018, sobre todo después de la condena que en julio pasado emitió Moro, que encontró al ex presidente culpable de recibir en propiedad oculta un departamento en el balneario de Guarujá, estado de San Pablo, por parte de la constructora OAS.

“El juicio contra Lula está marcado por excepciones al Estado de Derecho: la conducción coercitiva para llevarlo a declarar, la filtración de sus conversaciones telefónicas con la presidenta DIlma Rousseff y la condena sin pruebas. Al marcar la apelación en plazos tan cortos, el tribunal 4 actúa en forma excepcional”, dijo la jefa del PT.

Hoffman agregó que “frente a las pruebas de la inocencia de Lula, sólo existe una decisión justa y legal para el caso, la revocación de la sentencia de primera instancia y la absolución por parte del tribunal de apelaciones”.

Lula tiene en total nueve causas abiertas en los últimos tres años, desde que comenzó la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en la estatal Petrobras, sobornos a políticos y la financiación ilegal de campañas.