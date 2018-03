El Muñeco rearma el rompecabezas

El técnico de River tendría casi definido el equipo que el miércoles irá en busca de la Supercopa Argentina, frente a Boca. La duda estaría en el sector izquierdo del mediocampo y para ese puesto, hay tres candidatos.

Luego del triunfo en Paraná, el plantel de River no tuvo descanso y por la mañana del domingo entrenó en el Monumental pensando en la final de la Supercopa Argentina frente a Boca, el miércoles en Mendoza.

De acuerdo a la lista de concentrados con relación al partido con Patronato, se puede ir analizando el equipo que pondrá Marcelo Gallardo.

En el arco no hay misterios: Franco Armani. En la defensa seguirá Jonatan Maidana, acompañado por Lucas Martínez Quarta, que no viajó. Y por las bandas Gonzalo Montiel (fue suplente) y Marcelo Saracchi (no concentró).

Pasando al medio, volverá Leonardo Ponzio luego del descanso de las últimas dos fechas. Enzo Pérez, pese a su bajo nivel, tendría su lugar y se producirá la esperada vuelta de Gonzalo Martínez, que ingresó en el segundo tiempo.

Entre Juan Quintero, Nicolás de la Cruz e Ignacio Fernández, saldrá el otro volante. El que más posibilidades tiene de jugar es el colombiano, aunque habrá que esperar la decisión del DT.

Y arriba, todo conduce a Lucas Pratto (descansó esta fecha) y Rodrigo Mora, quedando relegado Ignacio Scocco.

Desde el mediodía del lunes, el plantel quedará concentrado en el Sofitel, de Cardales. Y desde las 18 entrenará a puertas cerradas.

Entonces, la formación sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Marcelo Saracchi; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Juan Quintero o Nicolás de la Cruz o Ignacio Fernández; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.