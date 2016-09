El marplatense Guido Cannetti vuelve a pelear en UFC

Esta será la tercera presentación para Cannetti en UFC, luego de perder en su debut frente al mexicano Henry Briones por sumisión y tras la victoria sobre el brasileño Hugo Viana por decisión unánime en agosto de 2015.

El argentino Guido “Ninja” Cannetti volverá a pelear el 5 de noviembre en el UFC (Ultimate Fighting Championship), el octágono más famoso e importante de las Artes Marciales Mixtas (MMA, en inglés), ante el mexicano Marco “Psycho” Beltrán, en una velada que se realizará en la Ciudad de México.

Cannetti (7-2) y Beltrán (8-3), ambos ex participantes de la primera temporada del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica (TUF), formarán parte de la cartelera que tendrá como pelea estelar la que protagonizarán el brasileño Rafael dos Anjos y el estadounidense Tony Ferguson e incluirá la final de The Ultimate Fighter Latinoamérica 3.

El marplatense y el mexicano ya pelearon durante la primera temporada del TUF y, en aquella oportunidad, Beltrán ganó por decisión dividida, en un fallo muy discutido, y ahora Cannetti buscará su revancha.

Esta será la tercera presentación para Cannetti en UFC, luego de perder en su debut frente al mexicano Henry Briones por sumisión en noviembre de 2014 y tras la victoria sobre el brasileño Hugo Viana por decisión unánime en agosto de 2015.