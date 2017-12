El JP Carrera se consagró de la mano de Aguirre en el TC Pista

El piloto de Arrecifes tuvo una gran perfomance a lo largo de la temporada y se quedó con el campeonato y la Copa de Plata de la categoría. “Es un momento soñado para mí y estoy muy contento”, dijo el joven que en 2018 correrá en el Turismo Carretera.

El JP Carrera volvió a gritar campeón en el automovilismo nacional. Tras una gran temporada y obteniendo el quinto lugar en la última carrera, Valentín Aguirre ganó la Copa de Plata del TC Pista.

“Es un momento soñado para mí y estoy muy contento”, dijo el piloto de Arrecifes. En el circuito de La Plata y con el Dodge N°133, el joven de 21 años encaró la carrera desde la quinta posición de la grilla y desde el inicio se mantuvo firme en ese puesto, haciendo un trabajo inteligente en función de los puntos que precisaba para alcanzar el título. Sus rivales peleaban más atrás y Valentín sumaba lo necesario para ser campeón. Así fue de principio a fin y cruzó la meta en ese mismo puesto, resultado que lo coronó campeón 2017 del TC Pista. “La carrera se dio un poco aburrida, pero la última vuelta fue brava con Nicolás (Pezzucchi) peleando la posición, hubo algunos toques, pero todo legal. Fue un año de mucho trabajo para todos y coronarlo así me pone muy feliz”, agregó el

campeón.

Claro está, el título no fue sólo cuestión de suerte. Los números respaldan la victoria de Aguirre que logró cuatro triunfos este año: Concepción del Uruguay, Termas de Río Hondo, Toay y Comodoro Rivadavia; y además subió tres veces más al podio en Viedma, Buenos Aires y Concordia. En los números finales, ganó la Copa de Plata con 215 puntos (con 10,5 de ventaja sobre Pezzuchi), y también terminó primero en el campeonato anual con 495 unidades.

Para el JP Carrera de Banfield éste es el octavo título, pero el primero en TC Pista. Anteriormente ganó cuatro en Turismo Carretera: 2005 con Juan Manuel Silva, 2006 con Norberto Fontana, 2008 y 2016 con Guillermo Ortelli. Además, logró tres en TC Mouras: 2010 y 2014 con Pedro Gentile y 2011 con Gastón Crusitta.

Gustavo Lema, director deportivo y uno de los fundadores de la escudería, señaló: “Estoy feliz porque creo que Valentín ha hecho un campeonato brillante. Cuando le tocó perder, lo hizo muy bien, peleó con grandes pilotos como Nico Pezzucchi, y aparte completó el casillero de campeonato que no teníamos con el TC Pista, así que estoy contento”.

SIN LUGAR EN EL TC. El campeonato de Turismo Carretera no terminó muy bien para el JP Racing. Guillermo Ortelli, quien había ingresado a la Copa de Oro no logró grandes perfomances y terminó lejos de los primeros puestos. ■