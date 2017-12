El hit “Despacito” fue el video más visto en Youtube Argentina

“Despacito”, el video de Luis Fonsi que este año consiguió ser el contenido más visto en la historia de YouTube, fue también el más visto en el país, enmarcado en una preferencia de los argentinos por la música latina, informó hoy la plataforma.

Detrás de “Despacito” se ubicaron Maluma, con “Felices los 4”; J Balvin, con “Mi Gente”; y Nicky Jam, con “El Amante”, en un ránking en el que el único video musical por fuera del rubro latino fue “Shape of You”, de Ed Sheeran.

Este 2017 “fue un gran año para la música latina; no sólo logró posicionarse como la favorita entre los argentinos, sino que escaló hasta lo más alto de los rankings globales de YouTube”, detalló la plataforma en un comunicado.

Por fuera de los clips musicales, el video más visto por los argentinos fue “Cuando se pone a bailar/Cuando no tiene WiFi”, una parodia humorística que aborda las problemáticas de los millennials en relación a la conectividad a Internet y los smartphones.

Desde la empresa destcaron además la presencia de creadores locales como Los Campa, DosSogas y Hecatombe!.

En tanto, el partido de fútbol en el que el Paris Saint-Germain le ganó a Barcelona 4 a 0 también se filtró en el listado con una canción que logró más de dos millones de visitas, sólo en Argentina.

Por su parte, lo más visto de YouTube Kids fue “Las 35 mejores canciones de La Granja de Zenón”, seguido por “Cuidamos de 3 adorables hámsters”, un tutorial para aprender a limpiar la jaula, darle comida y construirle un hogar apropiado a estas mascotas.

Completaron el listado “La Vaca Lechera” y una colección de canciones infantiles de “Familia Telerin”, “Masha y el Oso” y “Aprende los Animales”, un video educativo para niños y bebés, entre otros.