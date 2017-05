El grunge se apaga

POR Ignacio Merlo

Hubo un momento histórico en que un género de rock se abrió paso a los codazos en medio del monopolio mainstrean propuesto por Mtv. Fue en Estados Unidos a principios de los ‘90, y lo encabezaron cuatro bandas: Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. A los 52 años, la voz de Chris Cornell, el genial vocalista de Soundgarden, se calló para siempre cuando el músico apareció muerto en un cuarto de hotel en medio de una gira. Tiempo atrás, el propio Cornell estuvo en Argentina y quienes tuvimos la suerte de estar allí apreciamos un show fascinante, marcado por la voz genial, un registro de casi cuatro octavas completo. Cornell parecía haber sorteado el tiempo de excesos y adicciones con cierta destreza. Había vuelto a armar una familia y se encontraba lejos de todo mal. Sin embargo, las secuelas de los períodos de adicción severa a todo tipo de drogas dejaron en el músico secuelas que trataba con medicación para paliar las abstinencias y la ansiedad. Su propia familia desconfía del diagnóstico que arrojaron los peritos y que confirma el suicidio. “Si tomó una decisión así, lo hizo bajo los efectos de algún calmante, no sabía lo que estaba haciendo”, lamentó la viuda. Ahora, los fanáticos del género han organizado una cruzada en redes sociales -más en broma que en serio- llamando a cuidar a Eddie Vedder, líder y vocalista de Pearl Jam, considerado como el único sobreviviente del movimiento grunge. Layne Staley, de Alice in chains, murió en 2002, arruinado por sobredosis. Kurt Cobain, carismático líder de Nirvana, se pegó un escopetazo en pleno auge de la banda de Seattle. La muerte de Cornell, entonces, deja sólo al bueno de Vedder defendiendo la parada. Con la muerte de Cornell, el adolescente que llevamos dentro todos los que crecimos en los ‘90 ha muerto un poco, se ha convertido en un ser definitivamente adulto y se ve obligado a que cualquier atisbo de rebeldía quede a un costado. “Nada nos define tanto como la música que escuchamos en esos años fundamentales de adolescencia que van desde los dieci hasta principio de los veinti”, dijo alguna vez Kurt Cobain. Y ahora que el auge de aquellos años ruidosos se ha quedado sin la voz de Cornell, sólo podemos pensar que Kurt estaba en lo cierto: 20 años después, sé que hay uno más de la lista de músicos que extrañaré por siempre. ■