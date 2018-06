El Gordon Buenos Aires Cuarteto presenta un show para bebés

Este grupo vocal sale a escena con una vivencia musical íntima y familiar, una experiencia que pone el eje en la sensibilización como modo de vida.

El Gordon Buenos Aires Cuarteto presenta “enCantados de Cantar”, una vivencia musical para bebés, el sábado 23 de junio a las 11 en Munay Ki. Música Rodante, ubicado en Adrogué.

“Se trata de vivenciar el canto en estado puro, lo más primigenio, sin saturación de imágenes, sin necesitar el soporte visual. No hay elementos, no hay escenografía, somos nosotros cuatro cantando”, le comenta Mariana Torres, integrante de Gordon Buenos Aires, a La Unión.

Este cuarteto, que cree en la sensibilización musical como forma de vida, es el primero en la Argentina en presentar una propuesta diferente para bebés y familias, estructurando sus “Clases/Concierto” sobre los lineamientos de la MLT de Edwin Gordon (Teoría del Aprendizaje Musical de Edwin Gordon) ofrece recortes de arreglos vocales “sin palabras”, recurriendo a lo más primigenio como el laleo para conectar con los bebés.

Esta agrupación la integran Mariana Torres, María Antonia Policichio, Alejandro Martínez y Lele López Jofré.

Se trata de un grupo de músicos, con vasta experiencia docente, que sostiene que todos podemos cantar, ya que es una capacidad innata en el ser, por lo que es fundamental y necesaria la exposición temprana a este lenguaje, que se aprende de la misma manera que a hablar: con el estímulo natural del entorno.

Según los integrantes del grupo, esta experiencia es como presenciar el concierto de coro, pero dirigido especialmente “para bebés”, aunque es apto también para sus padres y toda la familia.

“Es una vivencia musical para bebés, que no se apunta hacia otro elementos, para que estén atentos a lo auditivo. Es una experiencia vocal, es como arrullar”, explica Mariana.

Esta agrupación vocal cree en la estimulación musical como forma de vida y sale a escena con conciertos vocales para primera infancia.

Desde el ámbito educativo formal, invita a un cambio paradigmático, realizando investigación e intercambio con entidades musicales internacionales y realiza gestión y logística de capacitaciones docentes.

“Tratamos de generar un espacio donde las familias y sus bebés se conecten musicalmente, se sientan arrullados por nuestras voces”, explican desde el grupo.

La propuesta de este grupo de la región para el próximo sábado es con capacidad limitada y los interesados podrán realizar su reserva al 15 5890-2571.

El evento es a la gorra.

La teoría de Gordon. La MLT (teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon) no es un método de enseñanza sino una base de conocimiento sobre cómo aprendemos música.

Su autor, Edwin Gordon, apoyándose en años de investigación, propone herramientas que pueden adaptarse a cualquier método para ayudar a los alumnos a desarrollar al máximo sus aptitudes musicales. Sostiene que aprendemos música de la misma manera que el lenguaje materno: con el estímulo del entorno.

Comparte filosofía con Suzuki, Dalcroze, Willems y otros, al considerar la lectura y la teoría como los últimos pasos del aprendizaje, pero Gordon va un paso más allá y propone una secuenciación del aprendizaje de acuerdo con cómo el cerebro percibe y aprende música.