El fin de semana largo no podrán circular camiones por la autopista y 8 rutas provinciales

Con motivo del feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María, a partir de esta tarde no podrán circular camiones de más de 7 toneladas de porte por la autopista Buenos Aires-La Plata y 8 rutas provinciales, informó la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

Según detalló la dependencia bonaerense, la circulación se restringirá por la Autovía 2, rutas provinciales 11, 36, 55, 56, 63, 73, 74, y Autopista Buenos Aires-La Plata, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.

En sentido a la Costa Atlántica, no podrán circular desde hoy a las 17 y hasta las 23.59; mañana desde las 6 hasta las 16; en sentido CABA el domingo próximo desde las 16 a las 23.59.

Están exceptuados de esta restricción, 7 toneladas, los vehículos de transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados; los que transportan animales vivos, o transportan combustible, medicinas o transporten residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.

Vialidad Provincial recomienda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la VTV actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol