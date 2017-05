El Festival de Cannes cumple sus 70 años

Hoy comienza la cita de la Riviera francesa con homenajes y premiaciones especiales, y con Pedro almodóvar al frente del jurado.

Con la proyección de “Les fantomes d’Ismael”, del francés Arnaud Desplechin, arranca hoy la edición número 70 del Festival de Cine de Cannes, una de las citas del Séptimo Arte más prestigiosas del planeta, que concluirá el 28. En esta oportunidad, habrá 19 películas en competición oficial, como “La seducción”, de Sofia Coppola; “L’Amant double”, de François Ozon, y “Hikari”, de Naomi Kawase, entre otros títulos. También habrá otras nueve fuera de esta competición; además de 16 proyecciones especiales, 18 en la llamada “Une Certain Regard”, y otras tantas en la “Quincena de realizadores” y en las secciones paralelas y homenajes.

HISTORIA Y ARTE. Al margen de la competencia oficial y de otros apartados, se presentarán en la edición de clásicos las películas que formaron parte de la historia de la cita cinematográfica de la Costa Azul y otras grandes obras de la cinematografía mundial. En la lista, figuran versiones restauradas con tecnología 4K de “Belle de jour”, de Luis Buñuel; “El sol del membrillo”, de Víctor Erice; “Nada es para siempre”, de Robert Redford; y “Blow-up”, de Michelangelo Antonioni, entre otros títulos. Por otra parte, en esta edición tan significativa, el presidente del jurado será el español Pedro Almodóvar, y junto con él aparecen prestigiosísimos nombres del cine actual, como Paolo Sorrentino, Park ChanWook, Maren Ade, Jessica Chastain y Will Smith.

UN PREMIO ESPECIAL. También, a propósito del cumpleaños número 70 de esta cita de la Riviera francesa, se entregará por primera vez y como un hecho excepcional una Palma de Oro con diamantes al mejor film. Los 118 gramos de oro puro de esta Palma, que tendrá un carácter extraordinario, estarán incrustados de 167 diamantes de 0,694 quilates, evocando un “polvo de estrellas en las hojas y el tallo”, según explicó la firma Chopard, proveedor oficial del festival.

LÍMITES A NETFLIX. Inesperadamente, y tras la publicación de los films que este año conformarán la Selección Oficial del 70° Festival de Cannes, se detectó que entre las producciones que compiten por la Palma de Oro hay dos que son impulsadas por Netflix

que motivaron a los organizadores a plantear un cambio de reglas para la próxima edición. El festival encabezado en lo artístico por Thierry Fremaux, viejo cinéfilo y a su vez titular del Instituto Lumiére que apoya el “cine-en-el-cine” y la reapertura de salas cinematográficas en toda Francia habría cuestionado el hecho de que dos de las películas incluidas en la selección, la surcoreana “Okja”, de Bong Joon-ho y la estadounidense “The Meyerowitz Srories”, de Noah Baumbach, respaldadas por la plataforma Netflix, no se iban a estrenar en salas francesas. Por este motivo, de aquí en adelante, los films deberán pasar por las salas para poder ir a la competencia oficial. ■