El estilo de Barrera convence al plantel

Después de una pretemporada de casi tres meses, Los Andes debutará hoy ante Douglas Haig en el torneo de la B Nacional, y el entrenador Marcelo Barrera está entusiasmado con lo que podrá dar su equipo en la máxima categoría del ascenso.

Ilusionado con el plantel que se conformó y satisfecho con la idea de juego que despliega el Milrayitas, Barrera destacó el “convencimiento” del plantel y asentó como primer objetivo el finalizar “dentro de los seis primeros” en el primer semestre para luego, en caso de conseguirlo, definir si en 2017 se tiran con todo al ascenso.

– ¿Cómo llega el equipo al debut de hoy ante Douglas Haig?

– En el plantel hay un convencimiento muy grande con el estilo de juego, y eso me deja muy tranquilo. Estoy muy satisfecho con el pensamiento que tienen estos jugadores. Quieren ser protagonistas todos los partidos, y con Estudiantes lo demostraron porque, más allá de la superioridad del rival, no quisieron cambiar la idea,

El DT del Milrayitas se mostró contento por la aceptación que tuvo su propuesta futbolística por parte de los jugadores y apunta a ir paso a paso.y desarrollamos nuestra forma de juego.

– ¿Eso te deja satisfecho?

– Sí, porque mantuvimos nuestra idea. Fuimos a presionar arriba a un rival de una jerarquía alta, no solo para nosotros sino también para lo que es la Primera, y el equipo nunca rompió la línea que venía teniendo e intentó jugar a lo que hará siempre, que es jugar al fútbol.

– Con ese convencimiento, ¿para qué está este Los Andes?

– Nuestro objetivo es terminar el primer semestre dentro de los seis primeros, y después ver para qué está el grupo. Si tenemos la oportunidad de contratar dos jugadores para pelear el campeonato, los traeremos e iremos por todo. Si no se puede, intentaremos terminar lo más alto posible. Esa es la idea.

– ¿Estás conforme con el equipo?

– Se conformó un buen plantel y vinieron los jugadores que pretendía dentro de las posibilidades del club, aunque ahora nos está faltando un mediocampista más. Ante la salida de Scatolaro y la lesión de Zeballos, me falta algo más en el medio. Pero tenemos en claro que no se puede pedir demasiado porque sabemos cómo está la parte económica a nivel general en los clubes de todas las categorías.

– ¿Cómo tomaste la salida de Scatolaro?

– Me sorprendió mucho. Venía hablando de frente con él y si bien no le tocaba jugar, estaba metido y conforme con el trabajo. Así me lo había manifestado. Si bien en un momento me comunicó sus ganas de cambiar de aire, le pedí que me lo avisara con anterioridad, y eso no pasó. Por eso, cuando me llamó el sábado pasado y me dijo que no iba a venir a entrenar porque le había mandado un telegrama al club, fue una sorpresa grande porque se bajó del barco y no nos dejó alternativa para reemplazarlo.