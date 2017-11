El DT de Gremio anuncia semana de preparación máxima para enfrentar a Lanús

El director técnico de Gremio, Renato Gaúcho, afirmó hoy de cara a la primera final de la Copa Libertadores ante Lanús que la misión de su equipo será “llevar una ventaja” y no caer en provocaciones de los argentinos.

“En el primer partido no se decide nada, entonces vamos a intentar llevarnos una ventaja para el partido de vuelta en Argentina”, dijo el entrenador del equipo de Porto Alegre que ya ganó dos Copas Libertadores, en 1983 y 1995.

Según Portaluppi, el equipo de Jorge Almirón es mirado con respeto.

“Es una final, cualquiera se puede llevar la Copa. Ellos van a venir a Brasil con la intención de volver con chances para el segundo partido. Vamos a trabajar la cabeza de nuestros jugadores y no caer en provocaciones. No podemos perder a nadie. Vamos a jugar y del resto que se ocupe el árbitro”, dijo.

Lanús eliminó a River en las semifinales y logró que se le cobrara un penal a favor mediante el recurso del VAR, el sistema de video en el cual se pueden revisar jugadas polémicas o no advertidas por el árbitro principal.

Para enfrentar a Lanús el próximo 22 en la Arena Gremio de la capital del estado de Rio Grande do Sul, Renato Gaúcho enviará un equipo de suplentes y juveniles y a su asistente técnico para enfrentar a Santos por el campeonato brasileño, el domingo próximo.

El equipo se entrenará todos los días en Porto Alegre hasta el martes para preparar la primera final

Gremio logró anoche una importante victoria 1-0 ante Sao Paulo por la 35a. jornada del campeonato brasileño, en la cual se consagró campeón Corinthians con tres fechas de anticipación.

Los ‘gaúchos’ lograron ubicarse en la segunda posición y buscarán mantenerse en el primer pelotón para clasificar para la Copa Libertadores 2018.

“Lo que más me importó fue haber conseguido la victoria, porque estamos arriba en el campeonato nacional. Dimos un gran paso pero estoy satisfecho porque ningún jugador se lesionó. Ahora nos dedicaremos a planificar la primera final de la Libertadores”, comentó a periodistas.

El entrenador es uno de los máximos ídolos de Gremio, ya que conquistó la Copa Libertadores de 1983 y convirtió los dos goles con los cuales el equipo brasileño, ese año, venció al Hamburgo de Alemania por 2-1 en la final de la Copa Intercontinental, en Japón.

Gremio jugó cuatro finales de la Copa Libertadores de América: ganó dos, en 1983 contra Peñarol y en 1995 ante Atlético Nacional de Medellín.

Contra equipos argentinos, perdió la final de 1984 frente a Independiente y la de 2007 con Boca Juniors.