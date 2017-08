El deseo de Alario: “Me interesa la oferta del Bayer”

En el anterior mercado de pases, Lucas Alario había sido tentado con una importante suma de dinero por un equipo del fútbol chino. En aquella oportunidad, no hubo arreglo. Ahora volvió a aparecer una oferta y esta vez parece que el delantero tiene otro pensamiento. El propio Alario admitió que la oferta es real. “El Bayer Leverkusen es un club importante de Alemania. Me interesa y ahora comenzará una negociación”, confió. El delantero contó que pidió hablar con el técnico Marcelo Gallardo. “Quería que se enterara por mí y no por otro lado. Me felicitó por el gesto de contarle que existe una oferta”, detalló. Sin embargo, la negociación no será sencilla. La idea de la dirigencia de River es mantener a Alario en el plantel para este semestre en el que el Millonario tiene como objetivo alzarse con la Copa Libertadores. Además, su ausencia sería otro dolor de cabeza para el DT después de lo que fue la venta de su otro goleador, Sebastián Driussi, al Zenit de San Petersburgo por 15 millones de euros. “Lo hablé con mi representante, es una propuesta que me interesa. Pero hay que esperar”, avisó el Pipa. En este sentido, la cláusula por Alario, ex Colón de Santa Fe (club que aún posee un porcentaje de su pase) es de 24 millones de euros, pero según el jugador la cifra se negociará entre River y Bayer Leverkusen. “Lo que ha llegado no alcanza a lo que es la cláusula, pero esto es una negociación y falta para que cierre el libro de pases en Europa (dentro de siete días). Ahora hay que esperar, nada más”, concluyó el delantero. En los próximos días, las partes intentarán llegar a un acuerdo para que el futbolista cumpla con su deseo y el Millonario quede “conforme”. ■