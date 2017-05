El Congreso da un primer paso para revocar la reforma financiera de Obama

La nueva propuesta neutralizaría la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, creada para defender los derechos de la genteante los abusos de las entidades financieras.

Una comisión del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves una propuesta legislativa para dar marcha atrás a algunos de los principales ejes de la reforma financiera conocida como “Ley Dodd-Frank”, instaurada por el gobierno del ex presidente Barack Obama para aumentar la regulación y restringir los riesgos financieros.

La propuesta, conocida como Ley de Opción Financiera e impulsada por el congresista republicano Jeb Hensarling, fue ratificada en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes por 34 votos a favor (todos republicanos) y 26 en contra (todos demócratas).

La Ley Dodd-Frank de 2010, impulsada por Obama tras la crisis financiera de 2008, reforzaba las exigencias de capital de respaldo a los bancos, los obligaba a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras las actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.

Este primer paso, que ahora debe pasar al pleno de la Cámara de Representantes, supone el inicio del plan de desregulación financiera prometido por el presidente Donald Trump, que acusa al exceso normativo como una de las causas de la debilidad económica y falta de crédito a las pequeñas empresas.

House panel approves legislation that would undo much of the Dodd-Frank law enacted after the 2008 economic meltdown https://t.co/bWSdurDTRL pic.twitter.com/Z5MNqVDd2y

— Los Angeles Times (@latimes) May 4, 2017