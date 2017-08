El Colegio de Farmacéuticos organiza una colecta de sangre

La filial local -ubicada en Piaggio 553- hará una jornada de donación a beneficio del Hospital Gandulfo. Será el próximo sábado de 8 a 14. La donación voluntaria de sangre es la única manera de conseguir este preciado recurso para quienes se encuentran en una situación médica comprometida.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora organizaron una jornada de donación a beneficio del Hospital Gandulfo, para ampliar las reservas y poder salvar más vidas. El encuentro, organizado junto a la Cruz Roja Filial Lomas y el Incucai (Instituto Nacional Central Coordinador de Ablación e Implante), se realizará el próximo sábado 12 de agosto en la sede del Colegio de Farmacéuticos -ubicado en Monseñor Piaggio 553- de 8 a 14.

Esta será la segunda colecta realizada este año por la institución y fue declarada de interés municipal. Además de la extracción, los profesionales estarán anotando a quienes deseen ser donantes de médula ósea. Podrán ser donantes todas aquellas personas mayores de 18 años -hasta los 65-, que pesen más de 50 kilos, que gocen de buena salud y no hayan donado sangre en los últimos dos meses. Para la práctica, no es necesario concurrir en ayunas, solamente no ingerir alimentos grasos en las horas previas. El proceso es simple y dura menos de una hora y es necesario asistir con el DNI personal. Previo a la extracción se realizarán unas pruebas para constatar que la persona está en condiciones de donar: tensión arterial, temperatura, medición de hemoglobina o hematocritos.