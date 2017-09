El Bordo quiere marcar otro hito el 17 en el Luna Park

La banda presentará su disco “El Refugio”. “Seguimos sorprendiendo cuando nos escuchan y creo que el desafío sigue siendo demostrar todo lo que tenemos para dar y para mostrar”, subrayó Ale Kurz, guitarrista y cantante.

El grupo rockero El Bordo presentará su disco “El Refugio” el 17 en el Luna Park, en un hito que marca su crecimiento y que Ale Kurz, guitarrista y cantante de la banda, atribuyó a que tratan de hacer la música que más los conmueve y “ojalá que siga gustando o cambiando pareceres”.

“Seguimos sorprendiendo cuando nos escuchan y creo que el desafío sigue siendo demostrar todo lo que tenemos para dar y para mostrar”, subrayó Kurz durante una entrevista con Télam. “Mucha gente piensa que El Bordo es algo que no es. Eso me parece que quedó desde las primeras comunicaciones que hicimos, me parece que la gente asumió que El Bordo era algo y cuando lo ponen en sus auriculares o en un parlante dice ‘ah, ¿esto eran?’. Eso sigue pasando hoy”, dijo.

El grupo, que completan Diego Kurz en guitarra, Pablo Spivak en bajo, Miguel Soifer en batería y Leandro Kohon en teclados y armónica junto a su productor Alejandro Vázquez, decidió profundizar el camino iniciado en “Hermanos”, despegar para siempre del ghetto del rock barrial y darle aire a su pasión por el grunge y el rock alternativo, con vetas de Tom Petty, algo de The Beatles y Neil Young.