El argentino Rogelio Funes Mori le dio el triunfo a Monterrey ante Atlas en México

Monterrey, con dos goles del argentino Rogelio Funes Mori (ex River Plate) le ganó anoche 2-1 a Atlas en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del fútbol mexicano.

El encuentro se jugó en el estadio Jalisco de Guadalajara y para Atlas descontó el uruguayo Christian Tabó.

En Monterrey, dirigido por el argentino Antonio “Turco” Mohamed, jugaron sus compatriotas Leonel Vangioni (ex Newell’s, River) y Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago, River, Godoy Cruz y Racing Club).

En Atlas estuvieron Milton Caraglio (ex Rosario Central, Arsenal y Vélez) y Matías “Chavo” Alustiza (ex Chacarita y Arsenal).

En otro partido, Cruz Azul, con los argentinos Julián “Avispa” Velázquez (ex Independiente) y Gabriel Peñalba (ex Tigre, Argentinos y Estudiantes de La Plata) y el uruguayo Martín Cauteruccio (ex Quilmes y San Lorenzo), igualó 0-0 con América, que tuvo a Guido Rodríguez (ex River y Defensa y Justicia) y Agustín Marchesín (ex Lanús), consignó medio tiempo

Las revanchas de estos partidos se jugarán el próximo domingo 26 de noviembre.