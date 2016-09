El Angel Gris sale a buscar nuevos aires

Alejandro Dolina decidió poner fin a su ciclo en Del Plata por problemas de pago, aunque ya adelantó que “es posible” el regreso en otra emisora.

“Agotados los medios razonables de acercamiento, hoy debemos decir que la relación ha terminado. El programa que acaba de terminar fue el último que hemos hecho por esta radio”, publicó Alejandro Dolina en redes sociales, sobre la salida de “La venganza será terrible” de las medianoches de AM1030 Del Plata.

En un texto dedicado a los “queridos oyentes”, el conductor, músico y escritor señaló el final: “Con respecto a nuestras presentaciones del viernes 9 de septiembre en el Club Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, del jueves 22 de septiembre en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y del sábado 24 de septiembre en el Cine Teatro Helvético de Nueva Helvecia, Uruguay, confirmo su realización. Estaremos allí con o sin radio”, señaló.

PUERTA ABIERTA. El hacedor del espacio radial que comenzó en 1993 pero tuvo como antecedentes de similar carácter “Demasiado tarde para lágrimas” (1985-1989) y “El ombligo del mundo” (1992), señaló que “es posible que muy pronto regresemos por alguna otra emisora que, por delicadeza, no mencionaremos aquí”.

Como antecedente de la ruptura, en julio pasado Dolina decidió terminar 10 minutos antes la emisión del ciclo cuando se enteró que el personal de seguridad de la emisora impidió el ingreso de una persona que iba a llevarle un disco cuando el programa ya estaba comenzado.

“Radio del Plata no es el teatro San Martín donde no se puede entrar después de comenzada la función, lo de maltratar a la gente pasa seguido, no tengo interés en botonear a quienes están laburando, pero si además de estar trabajando en un espacio de poco presupuesto, la gente de seguridad asume una actitud represora, no voy a soportar que maltraten a la gente, aunque lo hagan conmigo diariamente”, dijo entonces Dolina.

La decisión de Dolina de terminar con “La venganza…” pone aún más de manifiesto el conflicto que atraviesa la emisora , cuyos trabajadores están en paro de actividades por falta de pago.