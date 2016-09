Durante todo este mes, brindan atención ginecológica gratuita

En el marco de la campaña “Tita Merello”, los especialistas de las unidades sanitarias de Lomas realizarán los exámenes de papanicolau y colposcopía para prevenir el cáncer cérvicouterino.

Para incentivar el cuidado personal y la prevención de enfermedades, el Municipio de Lomas -a través de la Secretaría de Salud- lanzó la campaña “Tita Merello” a través de la cual se brindarán controles ginecológicos gratuitos a todas las mujeres de Lomas que lo deseen durante todo el mes de septiembre.

Entre los controles se incluyen el Papanicolau y la Colposcopía, indispensables para detectar el cáncer cérvicouterino. “Me alegra promover este tipo de prácticas que ofrecen una mejora en la calidad de vida de las mujeres. Es un derecho garantizado para nuestras vecinas”, señalaron desde el Municipio de Lomas y también explicaron que los controles se llevan a cabo en los Centros de Atención Primaria (CAP) que funcionan en los distintos barrios lomenses.

A través de esta campaña, el equipo de Salud intenta que los controles ginecológicos aumenten para que la prevención sea eficaz. En este caso, todas aquellas mujeres que ya se hayan iniciado sexualmente deberían realizarse estos estudios de manera periódica. Todas las unidades sanitarias están equipadas para realizar el estudio pertinente.

No obstante, desde el área de Salud aconsejan que quienes deseen realizar el chequeo se acerquen antes para conocer los días y horarios en que atiende el médico ginecólogo del espacio. “Los turnos no son con demora y el resultado tarda alrededor de un mes que es el momento de volver a citar a la paciente para la correspondiente entrega”, detalló Susana Bartumeu la licenciada en Obstetricia y Jefa de la Unidad Sanitaria 19 de Diciembre de Villa Albertina.

Además, aclaró que la edad en que se deben realizar los estudios no está necesariamente vinculada al periodo fértil. “Lo que notamos es que muchas mujeres postmenopáusicas no continúan haciendo los controles porque piensan que no es necesario. Hay que dejar en claro que esto no es así. Los controles son de por vida”, aclaró la obstetricia.

Las direcciones y teléfonos de cada una de las salitas donde se realizan los controles se encuentran en www.lomasdezamora.gov.ar/areas-de-gestion/salud/unidades-sanitarias.