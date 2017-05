Duhalde volvió a elogiar a la gobernadora Vidal, pero dijo que sin más fondos la provincia es inviable

El ex presidente volvió a elogiar a la gobernadora bonaerense a quien calificó como “una dirigente política de las más notables” y reafirmó que aspira a presidir el justicialismo el año próximo.

“Es una dirigente política de las más notables que ha surgido en los últimos años, guapa, muy trabajadora, pero en una provincia que no es viable; que no recibe los fondos necesarios”, dijo el también ex gobernador y ex senador peronista.

No son nuevos los elogios del ex hombre fuerte del PJ bonaerense a Vidal. Poco tiempo atrás, en un acto que compartió junto a ella en José C Paz, Duhalde dijo que iba a a apoyar “a la gobernadora que pelea por su provincia, que reclama con fuerza los fondos del conurbano que posibilitaron esta autonomía”.

En diálogo con FM Delta, Duhalde señaló que ve “con convicciones” a la mandataria, pero que eso no le alcanza, porque recordó que la provincia reúne al 40% de la población argentina y lo que percibe en materia de coparticipación del gobierno nacional no tiene relación con su peso económico y de población.

El ex presidente habló también sobre la situación del PJ y mencionó que el partido “está en el peor momento de su historia”, en cuanto a “organización”.

Consultado por los candidatos para las próximas elecciones, prefirió no responder, pero soltó dos nombres: el ministro del Interior y Transporte durante la presidencia de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, y el ex jefe de Gabinete y actual diputado Sergio Massa.

“La recuperación puede llevar mucho tiempo, yo aspiro a conducir el justicialismo el año que viene, quiero que haya elecciones; los partidos deben elegir a sus autoridades”, remarcó.