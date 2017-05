¿Dónde quedó el reclamo?

POR Micaela Gómez

Terminaron los paros y poco se dijo del reclamo docente. Los noticieros ya les dan voz a los maestros ni a los gremios, que tampoco siguen la lucha de manera constante sino que se limitan a reunirse con el Gobierno con la esperanza -un poco vana- de que haya una propuesta superadora en cuanto a salarios. Mientras tanto, cientos de docentes en sus escuelas realizan una lucha diaria contra la ignorancia que genera la televisión y los grandes medios en el imaginario popular.

Los establecimientos de educación pública provincial viven, sin dudas, un momento difícil. Quizá por herencia familiar, hoy me solidarizo con los reclamos del Conservatorio Julián Aguirre, el que fue el primero en la zona Sur del Conurbano en brindar carreras profesionales relacionadas con la música, el mismo que le dio una profesión a mi madre y hoy forma a mi hermana con grandes valores.

Desde hace ya un tiempo, esta histórica institución de Lomas ha padecido recortes por parte del Gobierno de la Provincia, no sólo de personal sino de currícula y carreras, al punto de que, en la actualidad, sus egresados no pueden dictar clases en terciarios por la falta de formación.

Con los instrumentos en la calle, con asambleas permanentes y una lucha silenciosa en todos los pasillos, el Julián Aguirre asegura que seguirá en pie. Ante el Ejecutivo bonaerense, encargado administrativo de este establecimiento educativo, solicitan que se les reintegren las horas faltantes, que se abran los postítulos que fueron eliminados y que se invierta en mejorar la infraestructura del espacio que utilizan para dar clases a diario.

A pesar de que históricamente siempre se ubicó en una sede de Banfield, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, el espacio reclama un edificio propio que asegure su continuidad, ya que este espacio pertenece a la Escuela Nº3. Su sede descentralizada, por su parte, sufrió varios cambios de establecimiento. Comenzó en Almirante Brown, en la localidad de Adrogué, y por problemas con la escuela que funcionaba en los turnos mañana y tarde debió cambiarse a una sede en Temperley, sobre la calle Cangallo.

Cada uno de estos cambios influyen en la calidad educativa, ya que no se puede invertir en instrumentos o adecuación del espacio ante la incertidumbre de las autoridades.

Las reformas y la desidia no son una novedad. En 2011, se quitó a los institutos de enseñanza musical la capacidad de otorgar postítulos, los programas o cursos de formación profesional que siguen a la carrera principal. Desde entonces, tras cuatro intensos años de cursada -en los mejores casos- los egresados pueden dar clases en primarias y secundarias, pero no en terciarios. La medida se agravó el año pasado, cuando el Gobierno nacional cerró el Programa Nuestra Escuela e inhabilitó a las instituciones de diferentes especializaciones a emitir postítulos.

Nada se dijo de esta lucha cotidiana, nada se escucha sobre las cientos de escuelas del país que a diario luchan por un espacio propio, mejoras en las infraestructuras que se caen a pedazos, un poco de dignidad para los maestros, un plato de comida digno para los alumnos que concurren, mejores posibilidades educativas y muchos otros reclamos que van más allá de tener un sueldo a fin de mes. ■