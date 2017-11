Donante voluntario: el Garrahan reconoció a un vecino de Temperley

El Banco de Sangre juntó a 30 personas que se someten a la extracción de sangre frecuentemente en las campañas que organiza el hospital pediátrico en diferentes zonas y Víctor Gustavo Bartulis fue el representante local del homenaje.

“No cuesta nada ayudar al prójimo, regalar un ratito de tiempo y encima sentirse gratificado”, así explica el vecino de Temperley, Víctor Gustavo Bartulis (57), la acción de donar sangre de forma habitual y frecuente por la que fue reconocido por el Hospital Garrahan. Hoy, además, Víctor es donante de plaquetas, de órganos y de médula ósea. Por una cuestión de salud, Víctor comenzó a donar sangre: “Sufría de presión baja y alguien me sugirió la extracción de sangre para que se me regule y por suerte funcionó”. Así, por el año ´85 comenzó a donar a quienes lo necesitaban como familiares, amigos o vecinos. En ese entonces no había campañas de concientización, pero él lo tomó casi como una rutina.

EL COMIENZO DE LA RELACIÓN. Cuando el tráiler del Garrahan llegó hace cuatro años al Parque Finky, Víctor se acercó y desde ese entonces comenzó su relación con el hospital pediátrico, que continuará por mucho tiempo más. Por su colaboracion en las campañas externas del Finky, las autoridades del Banco de Sangre que tiene el Garrahan se comunicaron con él para invitarlo a sumarse como donante de plaquetas. “La propuesta fue porque necesitaban plaquetas para los nenes con talasemia, una enfermedad que se caracteriza por tener en la sangre una menor cantidad a la normal de las proteínas encargadas de transportar oxígeno (hemoglobina) y de glóbulos rojos. Ésa fue la primera vez que visité el hospital y hasta ahora lo visito una vez al mes”, explicó el vecino. LA IMPORTANCIA DE LAS CAMPAÑAS. Como donante habitual y frecuente, Víctor asegura que la información que se brinda en cada una de las campañas externas es fundamental para que cada vez más personas se sumen a la iniciativa: “Hay que concientizar no sólo al momento de la donación, sino antes, para que las personas sepan que donando están salvando vidas”. Las colectas llegan a diferentes lugares de todo el país. El Parque Finky se ha convertido en uno de los espacios más convocantes del Garrahan, ya que hace cuatro años realizan allí entre tres campañas por año. La promotora local, Silvia Balmaceda, aseguró sobre las jornadas desarrolladas al aire libre: “Contar con un espacio público como el Parque Finky es fundamental para captar donantes habituales como es el caso de Víctor, porque se trata de atraer vecinos de la zona para que participen y además pasar una tarde al aire libre y en familia”.

EL RECONOCIMIENTO. En el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, los profesionales del Garrahan homenajearon a las personas que, desde hace años, son donantes frecuentes para todos los niños y niñas que requieren componentes sanguíneos en el Hospital. Víctor fue elegido como representante de Lomas junto a otro vecino local. “Fue un acto sumamente emotivo, fui acompañado de mi esposa y nos sorprendió varias de las historias que se contaron y sentir que en ese lugar todos están dedicados a ayudar de forma desinteresada”, contó. Tanto los donantes de plaquetas, los donantes de sangre y los organizadores de colectas recibieron un diploma y una medalla por su solidaridad y luego brindaron con el equipo del Centro Regional de Hemoterapia. “Todos los días son especiales para nosotros porque compartimos con ustedes el acto de donar”, afirmó la jefa del Banco de Sangre, Silvina Kuperman, y recordó: “Si miramos para atrás parece un sueño. Antes, mientras operaban a sus hijos, buscábamos a los padres para que donaran sangre. Eso no pasa más hoy en nuestro hospital y no pasa más gracias a ustedes, que donan, que organizan colectas, que permiten que los pacientes sean transfundidos, operados, trasplantados y sobrevivan a enfermedades todos los días”. Seguir sumando más personas con compromiso como Víctor es el objetivo de quienes trabajan a diario para salvar vidas. Desde su lugar, el vecino de Temperley asegura que intenta incentivar a su entorno a donar a través de su experiencia personal: “Lo mas importante es que uno sabe para dónde va destinada esa sangre, que es para los niños porque cada donante antes de la extracción recibe la información necesaria y puede preguntar y despejar dudas. Recomiendo que lo hagan porque es un acto único de solidaridad”. ■