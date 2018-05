Docentes bonaerenses ratifican medida de fuerza para este martes

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ratificó la realización de un paro provincial de 24 horas para este martes y un paro nacional el miércoles, en el marco de la Marcha Federal Docente.

Además recordaron que “hace un mes” no los convocan a una reunión paritaria.

“Este domingo se cumplió un mes desde la última convocatoria del gobierno a la paritaria del sector”, indicó la presidente de la FEB, Mirta Petrocini, en declaraciones a la prensa, y agregó que “el supuesto diálogo que tanto pregonan las autoridades, es para los medios: a los docentes no nos reciben”.

Para Petrocini, los adelantos que anunció el gobierno bonaerense “son parches que no dan una solución concreta al problema salarial de los educadores”.

“Se trata de cifras que se cobran por única vez y no son acumulables. En definitiva, no conforman salario real”, apuntó la titular de la FEB.

Además de la FEB, el FUDB está integrado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

El FUDB llevará adelante mañana una Jornada Provincial de Lucha, mientras que el miércoles 23 se adhiere al paro nacional convocado por Docentes Argentinos Confederados (DAC) y a la denominada Marcha Federal Docente hacia Plaza de Mayo.

“Hoy todos los sectores admiten que una pauta inflacionaria anual del 15% es absurda ya que al mes de abril, la inflación llegó al 9,6%”, dijo Petrocini y sostuvo que “aceptar el incremento que quiere imponer el Gobierno es condenar a más de la mitad de los docentes a vivir por debajo de la línea de la pobreza”.

En esa línea, la dirigente subrayó que el reclamo que viene impulsando el sector “excede lo salarial” porque, según indicó, se está “denunciando el desmantelamiento del sistema educativo”.

En este marco, mencionó problemas de infraestructura en los establecimientos educativos públicos, desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), y la falta de cobertura de cargos.

El jueves pasado, trabajadores agrupados en ese frente gremial denunciaron la “crítica situación del sistema educativo público” en la provincia de Buenos Aires y adelantaron la jornada de protesta bonaerense de mañana en lo que denominaron “el carpetazo docente”, una actividad que incluyó la entrega de un informe a legisladores y concejales en el que se mencionan los problemas del sector.