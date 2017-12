Doce parejas cumplieron su sueño y se casaron en la Bombonera

Doce parejas que tuvieron la suerte de ser sorteadas entre casi 1.400 cumplieron el sueño de casarse en La Bombonera, durante una ceremonia en la planta baja del estadio xeneize.

“Para nosotros es una emoción enorme vivir esto acá. Nos enteramos por la página, nos anotamos y ganamos los dos”, contaron entre lágrimas de alegría los recién casados Antonella Camiolo y Arnarldo Casco.

El Club Atlético Boca Juniors es uno de los más prestigiosos del fútbol argentino y su estadio, uno de los más vibrantes tanto por su historia, sus jugadores, pero especialmente por la pasión de sus hinchas. Y también es un atractivo turístico internacional.

“Desde el Ministerio de Gobierno y, a través del Registro Civil, estamos muy contentos de sumar al estadio de Boca Juniors a los lugares emblemáticos de la Ciudad”, expresó Mariano Cordeiro, director de esa cartera de Gobierno porteña.

“Se vivió una jornada en la que por suerte el clima nos acompañó y estamos muy felices de haber sido protagonistas de este día tan especial para los vecinos que decidieron casarse” en La Bombonera, que se sumó a los sitios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires para dar el sí, dijo Mariano Cordeiro, funcionario del Ministerio de Gobierno.

Las parejas pudieron compartir un brindis junto a sus familiares e invitados, en un salón del estadio que fue ambientado para la boda.

Florencia Angarano, de 29 años y embarazada de oche meses, y Walter Miguel (32), una de las parejas que hoy cumplieron este particular sueño, se enamoraron el primer día de octubre del año pasado, bailando todo la noche en un local de Congreso.

“Casarnos en este estadio significa una locura, es algo impensado. La verdad que es un sueño, nunca pensamos que podíamos llegar a lograrlo. Es algo único”, sintetizó Flor.

La historia de Rocío Benítez (25) y Rodrigo Peñaloza (25) estuvo ligada a La Boca desde el comienzo: comparten la pasión por el club y van juntos a la cancha todos los fines de semana.

“Nuestra primera salida fue en febrero de 2016 a almorzar una pizza en el restó de la cancha y ese mismo día, en el sector de las plateas (donde hoy se casaron) nos besamos por primera vez”, confesó ella, mientras que para él lo que sucedió hoy es “una bendición”.

Daniela González (33) y Gastón Moyano (34) se conocieron hace seis años en el trabajo, conviven hace cinco y ya tienen un hijo de un año y ocho meses, Ian Salvador.

“Casarnos en el estadio significa todo, porque somos fanáticos y socios los dos, venimos a la cancha siempre. Boca es un sentimiento compartido que tenemos”, dijo Gastón y aseguró: “Estamos felices”.

María Soledad Sorzio (30) y Ezequiel Sotelo Aguilar (30) se conocieron hace cinco años por Internet y desde que se vieron por primera vez no se separaron “nunca má” y se convirtieron en “almas gemelas”.

Una peña en el barrio de La Boca fue escenario del primer encuentro de Daniela Del Valle Cruz (20) y Daniel Colqui (30).

“A los seis meses nos pusimos de novios y desde ahí, no pasamos ni un sólo día sin estar juntos. Llegamos hasta acá por la locura que siempre nos acompaña, ya que Daniel se anotó sin contarme nada y yo recién me enteré cuando me llamaron!”, contó Daniel y afirmó que espera más sorpresas gratas de la vida.

Laura Velazquez (41) y Miguel Ignacio Paredes (49) eran vecinos de chicos y se pusieron de novios cuando ella tenía 16. Su padre no quería pero se fueron a vivir juntos cuando terminó el secundario.

“Después de cinco años tuvimos a Fiorella y cuatro años más tarde a Ailén”, dijo Laura y señaló que después de 22 años de convivencia la boda “se dio de la manera menos pensada”.

Para Tatiana Turnes (31) y Federico Larroza (34), el cumpleaños de un pariente fue el punto de encuentro: “No pasó antes ni después, podríamos habernos casado mucho antes pero no elegimos fecha. Vamos para adelante juntos, de la mano, eligiendo nuestro camino. Sonriendo, siempre sonriendo”, dicen.

y Arnaldo Casco (34)

“Hace un año y medio que estamos juntos, yo tengo una nena de tres y él -Arnaldo Casco (34) vive con sus dos últimos hijos. Nos amamos y decidimos casarnos. Después de pasar mil cosas juntos, los cinco formamos una familia, hicimos nuestra casa y hoy estamos por empezar de cero pero con muchas ganas de siempre salir adelante juntos”, resumió Antonella Camiolo (22)

Jésica Schefer (30) y Mariano Schamne (39) se sientes destinados desde chicos a estar juntos: “Nuestra historia empieza desde el día que nacimos, porque nuestras mamás son amigas hace mucho tiempo” y aunque vivieron en distintas provincias se reencontraron “y nació el amor. Hoy hace casi 10 años que estamos juntos y formamos una familia con nuestros dos hijos”, cuentan.

También llevan juntos una década Paola Castro (32) y Claudio Jaldin (31), que tienen tres hijos y aseguran: “Hoy estamos súper bien: construyendo nuestra casa y muy contentos por las cosas lindas que nos pasan, nuestra pareja esta con la chispa mejor que cuando nos conocimos y eso nos hace muy bien”.

“Hace cuatro años estábamos en el cumpleaños de una amiga en común, que trataba de explicarme cómo viajar por teléfono y él entrometido se lo saca y me dice ‘te amo’, así de chiste, sin conocerme. Al tiempo pude comprobar que el te amo fue más que un chiste por teléfono, lo es de por vida”, sintetizó María Laura Sirolli (29) su encuentro con su flamante esposo, Nazareno Rivero (27)

Ingrid Gramajo (40) y Alejandro Zawadzki (36)

Alejandro Zawadzki (36) vio la foto de Ingrid Gramajo (40) en la comuptadora de una amiga y le dijo: “Qué linda chica. Me la podrías presentar?”, Resultó´. Ella le contó que era su nueva vecina. “Pese a muchas trabas e impedimentos, desde la primera vez que compartimos un café no pudimos separarnos más”, dijo Alejandro, que hoy dio el sí en La Bombonera.