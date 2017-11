Dirigencia de Gremio niega haber usado un drone para espiar el entrenamiento de Lanús antes de la final

La dirigencia del club brasileño Gremio negó hoy haber contratado a una persona para espiar, mediante el uso de un dron, el entrenamiento de Lanús en su preparación para la primera final de la Copa Libertadores de América, que se jugará mañana en Porto Alegre.

“Gremio no hace este tipo de cosas, nadie contrató a personas o el uso de drones. Es una pavada decir eso”, dijo el director jurídico de Gremio, Néstor Hein.

Fue en respuesta a una nota del canal de cable ESPN Brasil, que en Buenos Aires filmó el viernes pasado a un brasileño que usó un drone para filmar el entrenamiento del equipo de Lanús y que según la emisora era un “espía que trabajaba para Gremio”.

El dirigente dijo que “obviamente el club no tiene nada que ver” porque la persona en cuestión no es un empleado de la institución tricolor, que busca su tercera Copa Libertadores, tras ganarla en 1983 y 1995.

ESPN Brasil acusó al club ‘gaúcho’ de haber aplicado ese mismo método de uso de drones en entrenamientos de Godoy Cruz, Botafogo y Barcelona de Ecuador, rivales en octavos, cuartos y semifinales.

El arquero de Gremio, Marcelo Grohe, estrella del equipo en esta Libertadores, dijo que el momento exige trabajar “la parte psicológica” para enfrentar al equipo argentino.

“Técnicamente y físicamente estamos bien preparados, ahora hay que trabajar lo psicológico, tener tranquilidad, mentalmente enfocados en el objetivo. Debemos dar todo dentro del campo para obtener un resultado positivo el miércoles”, dijo Grohe.

El entrenador Renato Portaluppi, también conocido como Renato Gaúcho, decidió que este martes el entrenamiento será a puertas cerradas.

La probable alineación, con dos dudas, en base a los entrenamientos de los últimos cinco días es la siguiente: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Jailson (Michel), Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho (Everton); Lucas Barrios.