Dilma Rousseff fue destituida como Presidenta

Luego de nueve meses de impeachment, Dilma Rousseff fue destituida ayer como presidenta de Brasil y fue reemplazada por quien ya venía ejerciendo en su lugar, el vicepresidente Michel Temer. El Senado de Brasil aprobó con 61 votos a favor y 20 en contra la destitución de la ex Presidenta y horas más tarde asumió Temer como nuevo presidente brasileño. Sin embargo, Rousseff podrá ejercer la política, ya que en una vota

ción posterior a la destitución, 42 senadores apoyaron esa opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios de la Cámara Alta necesarios. “Los senadores del Partido de los Trabajadores (PT) pidieron que durante el juicio político se votaran las dos cuestiones por separado”, dijo el abogado penalista lomense Eduardo Ruiz, y agregó: “Por un lado su culpabilidad por los delitos en los que está acusada y por el otro, su inhabilitación para ejercer los cargos públicos, si no se votaba por separado no hubiese podido ejercer por ocho años ninguna función”. Cuando finalizó la deliberación, los acusadores de Rousseff aplaudieron, mientras que los petistas y sus aliados gritaron: “¡Golpistas! ¡Golpistas!”. “Condenaron a una inocente y consumaron un golpe de Estado”, dijo la ex Presidenta, quien estaba acusada por manipulación de las cuentas públicas. ■