Diego Frenkel: “Escribir te abstrae positivamente del tiempo, de vivir como en una ficción de velocidad”

El músico hace su primera incursión formal en la literatura con el libro “A través de las canciones”, un trabajo en el que se apoya en composiciones propias y ajenas para contar diferentes sucesos de su vida, en un formato que apunta más a la crónica y al ensayo que al registro autobiográfico.

“Empecé a pensar que mi vida estaba entramada por canciones y que podía escribir un libro de crónicas a través de las canciones que iban signando distintos momentos. Están las de otros autores que fueron significativas para mí, incluso algunas que no necesariamente me gustan pero sonaban en determinado momento, y luego las mías como una especie de postas en el camino de la vida”, explicó el ex líder de La Portuaria, Diego Frenkel.

Ocurre que, si bien el trabajo permite reconstruir la historia de vida de Frenkel, e incluso propone un acercamiento al ADN musical del artista, el relato ofrece crónicas con las que el lector puede sentirse identificado, por aludir a una clase social y a un contexto histórico común, como así también reflexiones del autor que desnudan las motivaciones que lo llevaron a escribir determinadas canciones.

En este sentido, el libro resulta atractivo tanto para el fan deseoso de conocer las historias ocultas detrás de emblemáticas composiciones, como para un lector menos avezado en la obra musical de Frenkel, a partir de los distintos cuadros de época que va trazando.