Detectan dengue autóctono en la región

Los primeros dos casos se dieron en Quilmes.

A pesar de las intensas medidas de prevención y concientización de la población para evitar la aparición de dengue, el Municipio de Quilmes anunció que se detectaron dos casos autóctonos. “Los dos pacientes son de Ezpeleta. El primero se detectó en diciembre y el otro hace unos días, pero de este todavía estamos esperando la confirmación del segundo estudio.

La primera prueba fue positiva”, confirmaron desde la Comuna. Según trascendió, ambos casos son autóctonos ya que no hubo un nexo epidemiológico comprobado, es decir que no detectaron que hayan viajado a zonas afectadas en los últimos 15 días. El pasado año, la región comprendida por Lanús, Avellaneda, Berazategui, Quilmes y Florencio Varela fue la más afectada del Conurbano por el dengue, con alrededor de mil casos -entre los confirmados, probables y sospechosos-. Desde la comuna afectada intensificaron las prevenciones y aconsejaron no automedicarse sino asistir de inmediato al médico si aparece fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, sarpullido o sangrado de encías o nariz. En caso de tomar un analgésico, que no sea ni ibuprofeno ni aspirina. ■