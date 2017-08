Despacito, a la campaña

POR Micaela Gómez

A lo largo y ancho del país, y en múltiples formatos, está en marcha la campaña política de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) que serán en menos de quince días. A diferencia de otros años, esta campaña me pesca sin televisión por lo que, lejos de agobiarme como hacían en otro momento la aparición repetida y constante de las publicidades, me generan gracia y curiosidad -por el momento-. Caminando por el barrio donde vivo comencé a cruzarme estas últimas semanas con varios móviles de publicidad de diferentes partidos políticos, todos ellos haciendo uso de conocidas canciones como base de sus propuestas para generar ese efecto pegadizo que tienen los jingles. En las elecciones pasadas me sorprendí con la originalidad de las campañas, al punto que hicimos un concurso entre amigos a ver quién encontraba la publicidad mejor lograda y más pegadiza. La de Walter Festa, candidato a intendente de Moreno -quien resultó ganador de las elecciones 2015 en su partido contra Mariano West- fue la mejor a mi criterio, basada en la conocida -y quizás olvidada- canción de “Marica Tú” popularizada por Los Sultanes. Este año, antes de que empezara siquiera el perfilado de las listas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, sonaba en Chaco un jingle político basado en la canción de una propaganda que, prácticamente todos, no podemos dejar de cantar: la canción de Marolio. Haciendo uso de la similitud con su apellido, Lilian Marolo, candidata por el Frente Chaco Merece Más, hizo una pegadiza canción respetando no sólo la melodía sino también la métrica original. No obstante la primera impresión de que la campaña 2017 podría traer curiosidades musicales, unos meses después, comenzó a resonar en las calles del Conurbano y en múltiples plataformas de Internet, la fórmula de todas ellas es prácticamente la misma canción. Sí, esa canción que sonaba y suena casi en todos los autos tripulados por jóvenes, que está en la radio, en el gimnasio, en absolutamente todos lados: “Despacito”, de Luis Fonsi. La primera vez que la escuché en formato campaña -y sin mucho ingenio ni respeto por la métrica- fue relacionada con la postulación de Evert Van Tooren, candidato a concejal en Esteban Echeverría por Cambiemos y además titular de Tierras, Vivienda y Hábitat de la Provincia. Pero Van Tooren no fue el único en hacer uso de esta “estrategia”. Florencio Randazzo también hizo su jingle en base a “Despacito” con una letra un poco más pegadiza. Sin quedarse a atrás, otros tantos candidatos presentaron su jingle en simultáneo. Mauricio D’Alessandro, candidato tandilense a diputado nacional por el frente Un País; Fabián Pitronaci, precandidato a concejal de Pilar por Unidad Ciudadana; Juan Eslaiman, que es primer candidato a concejal por Un País en Hurlingham; e incluso Agustín Rossi, candidato a diputado por Unidad Ciudadana en la provincia de Santa Fe, también hicieron sus propagandas de campaña con la reconocida canción. Sin propuestas ni contenidos, candidatos de diversos partidos coincidieron sin pensarlo ni quererlo en una cosa: el tema base para su jingle. Esperemos que las campañas sumen ideas que ayuden a los ciudadanos a elegir una propuesta para salir adelante, y que la propuesta no sea siempre la misma canción tomada desde diferentes visiones. Quizás este “incidente” traiga reflexiones subyacentes, quizá sea una ironía del destino. ■