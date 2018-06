Desapareció un buque con nueve tripulantes

Durante la búsqueda en la costa de Rawson, la Prefectura Naval confirmó el hallazgo de un cuerpo junto a otros elementos.

La Prefectura Naval Argentina confirmó el hallazgo de un cuerpo en la zona donde se busca al “Rigel”, el buque pesquero marplatense que desaparecido en la madrugada del sábado a la altura de Rawson (Chubut) con nueve tripulantes a bordo.

Un salvavidas, una lona naranja, la radiobaliza flotando en medio del mar, cajones de pescado y los rastros de manchas oleosas son hasta ahora las otras señales que se tienen de la embarcación que, al momento de su última comunicación, reporto que no había buenas condiciones climáticas, con olas de cinco metros de altura y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora.

“No me voy a mover hasta que no me digan dónde está mi marido. No me dicen nada”, expresó desde la Prefectura Naval de Mar del Plata Julieta Fernández, pareja del marinero Daniel Rodriguez, quien relató que su marido le había dicho varias veces que los barcos en los que navegaba estaban “en muy malas condiciones”.

El “Rigel”, una embarcación con más de 50 años, había zarpado el martes hacia el sur para comenzar con la temporada de pesca de langostino.