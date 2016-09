Del Potro: “Estoy viviendo emociones fuertes como no me pasó nunca antes”

Consumada la victoria ante Gran Bretaña, el tandilense también le comentó a Télam: “Quiero regresar a mi país y tomarme unos días de descanso. El domingo que viene iré a ver a Boca a ‘La Bombonera’, eso seguro”.

El tandilense Juan Martín Del Potro, el tenista más importante de la Argentina que logró un triunfo clave sobre el escocés Andy Murray y allanó la victoria final sobre Gran Bretaña por 3-2, reconoció que está viviendo emociones fuertes como no le paso nunca antes, en alusión a la etapa anterior a su lesión.

“Estoy viviendo emociones muy fuertes como no me pasó nunca antes en mi carrera. Lo que sucedió en los Juegos de Río, luego el US Open y ahora en la Davis es algo muy importante en esta etapa en la que apuesto a estar sano”, comentó el tandilense, en diálogo con los medios de prensa argentinos en Glasgow.

Del Potro volvió al circuito este año luego de dejar atrás la tercera operación en la muñeca izquierda y alcanzó su punto máximo con la medalla de plata en Río 2016 (perdió la final con Murray), y también llegó hasta los cuartos de final en el US Open, donde perdió con el suizo Stanislas Wawrinka, luego campeón.

En la Davis, regresó en Pesaro en la victoria sobre Italia (3-1) por cuartos de final, y en Glasgow venció el viernes pasado nada menos que al local Murray, el número dos del mundo, y perdió el dobles en pareja con el correntino Leonardo Mayer, en un partido en el que terminó de desgastar su físico.

“No queríamos regalar el dobles, por eso decidí arriesgar y jugarlo junto a ‘Leo’. Si bien perdimos, estuvimos cerca en un momento así que considero que la decisión de jugarlo fue acertada”, añadió Del Potro.

El tandilense, campeón del US Open en 2009, debía jugar hoy el quinto punto ante el inglés Daniel Evans, pero no pudo hacerlo y le dejó su lugar a Mayer, en una decisión que generó cuestionamientos al capitán Daniel Orsanic por haberlo incluído en el dobles del sábado.

“Los que reclamaban mi presencia en el quinto punto será porque consideran que estoy bien, pero la realidad es que no tengo el físico de Murray ni la recuperación de un ‘top ten’. Mayer fresco era la mejor opción para el equipo y salió bien”, analizó el tandilense, uno de los que más festejó la victoria con los hinchas.

Del Potro emprenderá mañana el regreso a Buenos Aires y se tomará unos días de descanso para luego realizar la gira asiática que incluirá los torneos de Beijing y Shanghai.

“Quiero regresar a mi país y tomarme unos días de descanso. El domingo que viene iré a ver a Boca a ‘La Bombonera’, eso seguro”, comentó Del Potro a Télam en su despedida y antes de firmarle autógrafos a los escoceses que lo aguardaban a la salida del estadio ubicado en una zona periférica de Glasgow.