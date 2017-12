Del Potro asumirá su último desafío del año ante el australiano Kyrgios en el Luna Park

Juan Martín Del Potro, el número uno del tenis en la Argentina que protagonizó un muy buen cierre de temporada y quedó a un paso del “top ten”, enfrentará mañana al excéntrico australiano Nick Kyrgios en una exhibición que tendrá como escenario el Luna Park y en la que estará en juego la “Copa Peugeot”.

El tenista nacido en Tandil hace 29 años y ubicado en el puesto 11 del ranking mundial de la ATP, se medirá con Kyrgios (21) mañana a partir de las 20:00 en la que será su reaparición en el Luna Park luego de 11 años.

La última actuación de “La Torre de Tandil” en el mítico estadio en el barrio porteño de Retiro fue en la Copa Vilas de 2006, cuando apenas tenía 18 años y daba sus primeros pasos en el circuito profesional.

Del Potro, figura del equipo que se consagró campeón de la Copa Davis el 27 de noviembre de 2016, tras haber superado a Croacia por 3-2 en la final jugada en Zagreb, conquistó durante su carrera 20 títulos, el más importante el US Open de 2009, y ganó además las medalla de bronce en los Juegos de Londres 2012 y la de plata en Río 2016.

En la actual temporada, el tandilense no protagonizó un buen primer semestre en cuanto a resultados, rendimientos y también porque le costó encontrar motivación luego de haber tocado el cielo con las manos con la inolvidable conquista de la Davis.

Pero de Del Potro siempre se puede esperar algo más y por eso en agosto contrató un entrenador, Sebastián Prieto, ordenó su rutina de entrenamientos y su calendario, y así los resultados llegaron solos.

“Delpo” fue semifinalista del US Open y el Masters 1000 de Shanghai, se coronó campeón en Estocolmo (retuvo el título que había ganado en 2016), fue finalista en Basilea y llegó a cuartos de final en el Masters 1000 de París, lo que le reportó un ascenso hasta el undécimo puesto del ranking mundial, siendo que había comenzado el año en el casillero 38.

El buen final del semestre motivó a Del Potro, al punto que confirmó en la última semana, mientras entrenaba en Tandil para enfrentar a Kyrgios, que seguirá con Prieto durante 2018, en una señal positiva.

En cuanto al australiano, de 22 años y considerado como futuro ‘top ten’ en el corto plazo, ganó tres títulos en 2016, Marsella, Atlanta y Tokio, mientras que este año fue finalista en Beijing y Cincinnati. Además, a los 19 años ya estaba entre losmejores 50 tenistas de la ATP.

Kyrgios llegó anoche a Buenos Aires y comentó a la prensa que “siente respeto y admiración por Del Potro”, a quien no enfrentó nunca en el circuito.

La presencia del australiano será una buena ocasión para ver en acción a un tenista de elite, aunque sea en una exhibición y para el público lo realmente importante será disfrutar a Del Potro, el crack que hizo posible la conquista de la Davis y que apunta para un 2018 en alto nivel.

Las entradas para la exhibición se venden a través de wwwticketportal.com.ar.