Dejan de buscar el ARA San Juan

El ARA San Juan sigue siendo un misterio. La Embajada de Estados Unidos confirmó al Ministerio de Defensa nacional que la flota de US-Navy se retira del Mar Argentino, luego de 42 días de búsqueda con altísimos costos operativos, sin resultados.

La desaparición del submarino nacional, con 44 tripulantes a bordo, fue uno de los grandes golpes en la imagen del Gobierno ante el mundo. La falta de tecnología y de logística fue fatal.

En efecto, ya que Argentina no cuenta con la tecnología capaz de identificar objetos subacuáticos, se tuvo que valer del apoyo de otros países.

¿Sigue la búsqueda? Si bien la US Navy retira su buque oceanográfico Atlantis y su ROV Phanter Plus, la Argentina aún cuenta con los dos ROV rusos. No obstante, se estima que el apoyo de los rusos permanezca sólo hasta principios de enero