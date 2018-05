De vacaciones, a la espera de novedades

El plantel de Temperley ya inició su descanso y regresará a las prácticas en tres semanas. Durante estos días, se definirá el futuro de varios futbolistas.

Tras la victoria del sábado ante Belgrano, Temperley le puso punto final a su participación en la Superliga y el plantel ya inició las vacaciones, y por eso en los próximos días comenzarán las primeras novedades, enfocados en lo que será el nuevo desafío.

Los jugadores tendrán tres semanas de descanso y regresarán a las prácticas a principio de junio, ya con la cabeza puesta en la próxima temporada de la B Nacional. Por eso, en estos días se resolverá la continuidad de varios de los futbolistas que seguirán en el club, como los que no continuarán en la institución.

A los que tienen contrato vigente como Ayala, Fattori, Orihuela, Giordana y los juveniles, se definirá en estos días qué pasará con Leo Di Lorenzo, Ignacio Bogino, Gastón Aguirre y Leo De Bortoli, a quienes se les termina el vínculo y deben arreglar su continuidad. De estos, el que está más cerca es Di Lorenzo, pero también podrían continuar Bogino, muy bien considerado por Esmerado, y Aguirre.

De Bortoli, en tanto, todavía no tiene segura su continuidad y todo dependerá de lo que pasará con Ayala, a quien se le compró el 50% del pase y la intensión es venderlo. Si no llega ninguna oferta, el ex Atlético Tucumán será titular.

Por su parte, Fernando Brandán y Adrián Arregui, ambos con contrato vigente, están a la espera de alguna oferta para ser transferidos, algo que sería importante para la institución de cara a lo que viene.

En tanto, de los jugadores que llegaron al inicio de la temporada, la mayoría no continuará y eso se notó en los últimos partidos, ya que muchos dejaron de formar parte de la lista de concentrados. Uno de los podría seguir es Ezequiel Montagna, quien jugó los últimos partidos, pero debe volver a San Lorenzo y todavía no está definido si continuará.