Darío Sala: “Me formo para ser en un futuro técnico de Los Andes”

El exarquero, ídolo del Milrayitas y hoy asesor de Gerardo Martino, habló de su presente, de las ganas de progresar en Atlanta y de su sueño personal. “Quiero ser entrenador del club”, afirmó.

Héroe del último ascenso a Primera División, Darío Sala se ganó un lugar en el corazón de los hinchas y se transformó en uno de los grandes ídolos de la institución. Sus atajadas, la seguridad que daba bajo los tres palos y varias actuaciones magníficas lo convirtieron en un hombre clave, y hoy, a 16 años de aquella temporada soñada, se prepara para ser entrenador, luego de una exitosa carrera como gerente deportivo en una empresa de Estados Unidos.

“Me estoy formando para ser entrenador”, abrió Sala la charla con La Unión, y rápidamente marcó un máximo deseo. “Sueño con trabajar en Los Andes. Si un día se me da la posibilidad, quiero conseguir grandes cosas. Sueño con eso”, tiró el ídolo del Milrayitas, quien hoy trabaja con Gerardo Martino como asesor deportivo en Atlanta y busca absorber todo del exentrenador de la Selección Argentina.

“Todo esto es muy valioso, algo que me servirá muchísimo. Si bien me recibí hace varios años, busco hacer las cosas extremadamente bien, minimizar al máximo el margen de error, y por eso no quise dirigir todavía. Quiero aprender todo del Tata y volcar el aprendizaje y la experiencia en mi futura carrera”, comentó el ex arquero.

Y en esa línea, agregó: “Creo que en estos dos años, hasta que termine el contrato de Gerardo en Atlanta, intentaré sacarle todo el jugo posible para afianzar una profesión y largarme como director técnico”.

PASIÓN MILRAYITAS. A 16 años del ascenso, el vínculo entre el exarquero y Los Andes sigue siendo tan fuerte como en aquella temporada del 1999-2000. Nada cambió. El amor es lo mismo. Y la fiesta del Centenario lo dejó en claro. El cordobés fue ovacionado por las tres tribunas colmadas de hinchas y no pudo ocultar las lágrimas. Y es que en su vida, Los Andes fue importante; y él también lo fue en la historia del Milrayitas.

“Hace más de 15 años que no pisaba el estadio y verlo como lo vi, con un número similar a lo que fue la fiesta después del ascenso, fue impresionante y algo imborrable en mi memoria. Hice 10 mil kilómetros y en la primera entrada a la cancha, todo el recorrido valió la pena”, señaló el cordobés.

“Es algo muy loco lo que me pasa en este club. Solo estuve un año y muy rara vez pasa que se dé un lazo tan fuerte entre un jugador y la institución o entre los hinchas y el futbolista. Siento un cariño especial por Los Andes”, continuó.

En ese equipo de la temporada 1999-2000, el objetivo era mantener la categoría. El Milrayitas no afrontaba su mejor momento económico y, desde la lucidez de Ginarte, se armó un equipo sólido con jugadores que no eran tenidos en cuenta en sus equipos y otros que quedaron libres de sus clubes.

Por eso, recordando a sus viejos compañeros, Sala comentó: “Acá no había figuras, pero había unión y jugábamos con pasión. Jugábamos como hinchas, por la camiseta, y creo que por eso quedamos en el recuerdo de todos”.

Y cerró: “Nosotros no estábamos en los planes de llegar a Primera, la misión era salvar-nos del descenso, pero el grupo tenía hambre de gloria y con un técnico como Ginarte, que le llegaba al corazón, nos potenció a todos. Lamentablemente siempre me quedó la cuenta pendiente de jugar en Los Andes en Primera División”.

SALA, EL CORDOBÉS QUE CONQUISTÓ LOMAS

Darío Sala llegó en silencio, como la mayoría de los jugadores que conformaron el plantel que logró el último ascenso a Primera. Venía de ser tercer arquero en Belgrano, sin espacio en el equipo, y con mucho hambre de gloria. Y rápidamente se ganó el corazón de los hinchas del Milrayitas.

En la temporada 1999-2000, el cordobés fue uno de los puntos altos del elenco de Jorge Ginarte, especialmente en el reducido, donde tuvo un rol vital: mantuvo la valla en cero durante siete partidos (630 minutos) y el único gol. Se lo anotó Adrián Czornomaz -de penal- en el partido de vuelta de la final. Además, a lo largo del torneo, convirtió tres goles de penal

Por eso, a fuerza de atajadas, sala quedó en memoria de los hinchas y siempre será recordado como el cordobés que conquistó lomas.