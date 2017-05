Daer pidió proteger la industria nacional

En el marco de los convenios entre el Gobierno nacional y China, el diputado nacional e integrante del triunvirato conductor de la CGT, Héctor Daer, aseguró: “No vamos a permitir que para competir tengamos que trabajar por un plato de arroz”. Al mismo tiempo, criticó que la gira del presidente en búsqueda de acuerdos sea con países “que no tienen normativa laboral”. “Si el comercio es con todos los países que no tienen normativa laboral o derechos laborales, Argentina no tiene posibilidad de ser competitiva, ni por escala, ni por dumping social”, culminó. En relación a la visita al continente asiático, el dirigente reflexionó que “no cabe duda de que Malasia y Vietnam son países que lo único que quieren es vender tecnología y mano de obra a precios muy bajos”. “Eso no nos tiene que poner contentos, a ninguno”, cerró.