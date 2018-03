Ctera exige al Gobierno que convoque a la paritaria nacional

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) nuevamente pidió que los gremios docentes sean llamados para llegar a un acuerdo con el propósito de “volver a encauzar las discusiones salariales”.

Además aseguraron que la ausencia de la negociación federal “ha dejado desamparada a la mayoría de las provincias y profundizado los conflictos”.

“Volvemos a exigir al Gobierno que convoque a la paritaria nacional docente para volver a encauzar las discusiones salariales y laborales que ha dejado desamparada a la mayoría de las provincias, profundizando las desigualdades salariales y haciendo eclosionar los conflictos”, reclamó a través de un comunicado firmado por su titular Sonia Alesso y el secretario de prensa Guillermo Parodi.

Para el gremio mayoritario de los maestros, “la situación salarial en las provincias se ve agravada ante la falta de financiamiento del Gobierno nacional como venimos sosteniendo desde 2007 y en especial desde enero de 2018, cuando el presidente (Mauricio Macri) y el (ex) ministro de Educación (Esteban Bullrich) derogaron la paritaria nacional docente mediante el Decreto 52”.

“Muchos gobiernos provinciales han ofrecido el techo salarial impuesto por el Gobierno nacional en tres cuotas y sin cláusula gatillo, otras han ofrecido menos y en otras aún no han convocado”, detalló.

Según la Ctera, “la no convocatoria es un claro desfinanciamiento del sistema educativo, aparejando subejecución de partidas para educación, cierre de programas socioeducativos, cierre del programa de educación sexual integral, la no entrega de libros y netbooks y la no creación de escuelas, entre otros graves ajustes en educación”.

“La situación salarial en las provincias ha hecho eclosionar los conflictos”, aseguró en el parte de prensa en el que recordó que “aún siguen en conflicto las provincias de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Jujuy, Buenos Aires, Río Negro y La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires.”