Críticas y apoyo a la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad

El oficialismo respaldó la medida y aseguró que se necesitan leyes nuevas porque las que rigen “son paternalistas y de la dictadura” mientras que la oposición la calificó de demagógica y populista.

A raíz de la polémica que generó bajar el límite de edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, en los menores que cometen delitos, distintas personalidades del Gobierno, la oposición y víctimas de la inseguridad apoyaron y criticaron la iniciativa. Desde el oficialismo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que la posición del Gobierno es asumir que existe “una situación en la franja de 15 años” relacionada con el delito y que es necesaria una nueva ley que aborde el régimen penal juvenil porque la que rige es “paternalista y de la dictadura”. El ministro asumió que si bien cuando se habla del delito que cometen los menores el foco se pone en la edad, existe un problema que es necesario abordar y que tiene que ver con la “reinserción escolar y laboral”. Además, asumió que la responsabilidad del Estado

es “dar respuestas tempranas”, ya que “el ingreso al delito de un joven se da en forma lenta”. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue una de las que se sumó a esta iniciativa y reclamó “una reforma legal para bajar el límite de edad”. Por su lado, Carolina

Píparo, víctima de una salidera bancaria en 2010 donde murió su bebé, pidió que “les dejen de inculcar la delincuencia a menores” y estuvo de acuerdo con le reforma. “Me parece correcto y las personas ahí sentadas son las que deben ocuparse”, aseguró Píparo.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y muchos políticos de la oposición se mostraron en contra de la reforma. La primera que alzó su crítica fue Margarita Stolbizer, líder y diputada del GEN, quien pidió “mejorar la educación” y no “meter más chicos presos”. “Hubiera sido bueno que el Presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos”, dijo la diputada y calificó la medida como “populista” y “demagógica”. Según Daniel Arroyo, exviceministro de Desarrollo Social de la Nación y referente del Frente Renovador (FR), la medida de bajar la imputabilidad, ya se aplicó en otros países y “no dio resultado”. “Los menores cometen sólo el 5% de los delitos graves”, dijo Arroyo, y agregó: “Son en general más violentos y más mediáticos porque son más impactantes”. ■