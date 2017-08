Cristina visitó Lomas y señaló que “hay que frenar el recorte jubilatorio”

Durante una visita al Centro de Jubilados Dame Tu Mano, acompañada por Martín, la expresidenta charló con los vecinos sobre sus preocupaciones, el tarifazo y el ajuste en los haberes de los abuelos.

La expresidenta y candidata a senadora por la Provincia por el Frente Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner visitó el Centro de Jubilados Dame Tu Mano, en Cuartel Noveno.

Allí, acompañada por el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, charló con los vecinos, que le comentaron sus preocupaciones sobre el futuro: el tarifazo y el ajuste jubilatorio fueron los principales temas. “No se puede vivir con terror a las facturas de luz y de gas”, marcó. Y luego siguió: “El Gobierno no quiere una reforma previsional. Quiere un recorte jubilatorio. Hay que frenar este recorte y los cambios en la edad jubilatoria. Las cosas se pueden cambiar a través del voto”.

En efecto, el centro de jubilados visitado por la expresidenta fue uno de los más afectados por los tarifazos del Gobierno nacional. “Al centro de jubilados ya le cortaron el gas, y por ahí la luz. Lo que no les pueden cortar es la esperanza y la voluntad de expresarse en democracia”, dijo la exmandataria.

En un emotivo encuentro, Cristina escuchó a las abuelas y los abuelos que le contaron su presente, la dificultad de no poder usar estufas o no poder comprar los remedios, además de no alcanzarles para los alimentos. Cristina afirmó que la actual gestión de Gobierno “quiere manotear la caja de los jubilados” y advirtió que desde el oficialismo “están hablando de una nueva reforma del sistema previsional y en realidad con lo que se están viniendo es con un recorte jubilatorio”, denunció.

La expresidenta explicó que la plata de los jubilados proviene de un fondo compuesto, “el 43% de lo que aportan todos los trabajadores en actividad y los empleadores; y el 57% de los impuestos de ganancias, combustible e IVA”.

A su vez, amplió que desde el oficialismo quieren que “los impuestos de IVA, ganancias y combustibles ya no integren ese fondo para los jubilados, por eso están hablando de que sea sustentable” y aclaró que “la sustentabilidad se la van a tener que dar los propios trabajadores con los aportes, con lo cual va a ser más chica la torta”. En ese sentido, sostuvo que “los sectores que siempre han sufrido más han sido los jubilados y lo que más me preocupa ahora es que frente a esta caída del consumo y de la recaudación, quieran manotear la caja de los jubilados”.

Luego, la conversación con los vecinos lomenses se focalizó en la Ley de Reparación Histórica, que “alcanzó a muy pocos”, con la que “se creó la famosa pensión universal que en realidad es una limosna”, y remarcó: “Esto va a terminar en una jubilación muy reducida”. Además, detalló que “actualmente, los que no se jubilaron por moratoria cobran aproximadamente 65% de lo que cobra en actividad la gente, y quieren reducir esto a la mitad”.

En esa línea, la exmandataria vaticinó que llegará “la jubilación para los ricos, donde van a poder aportar a un sistema de capitalización y lo que aporten se lo van a descontar de ganancias”, por lo que “los pobres más pobres que nunca; y los ricos, más ricos que nunca”. Sobre el final, Cristina invitó a los jubilados a “cortar de una buena vez, como se corta en democracia cuando no se está de acuerdo con las cosas”, y manifestó: “Tenemos que tener la esperanza de que las cosas se pueden cambiar a partir de la decisión de cada ciudadano en democracia: a través de su voto, poner su voz”.