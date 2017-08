Cristina triunfó en las PASO

El escrutinio definitivo la situó en el primer lugar por 20.324 votos. Tras la oficialización, hoy relanzará su campaña en el Club Atenas de La Plata.

A más de dos semanas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el escrutinio definitivo aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) le sacó una diferencia de 20.324 votos a su principal competencia por el Senado, Esteban Bullrich (Cambiemos), cuyo espacio había salido a festejar con el 95% de las mesas escrutadas durante la noche del 13 de agosto, tras una manipulación en la carga de los telegramas. Según los datos oficiales, Cristina obtuvo un total de 3.229.194 de votos, lo que representa el 34,27%, mientras que el candidato de Cambiemos logró 3.208.870, es decir un 34,06%. De esta forma, la diferencia entre la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana y el postulante de Cambiemos fue de 0,21%, lo que revierte los datos arrojados el día de las elecciones. No obstante, desde el Gobierno nacional no reconocieron la derrota. Por lo contrario, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró: “Es evidente que hubo un empate en la provincia de Buenos Aires prácticamente. En un distrito de 10 millones de personas, esa diferencia de no sé cuántos (votos), es una diferencia mínima”. “Hemos tenido una relación muy poco constructiva con el kirchnerismo, porque a todo lo que uno propone el otro se opone”, añadió.

Con la oficialización de los resultados, Cristina relanzará hoy su campaña de cara a octubre en La Plata acompañada por candidatos, intendentes y militantes kirchneristas. El encuentro será en el Club Atenas, donde será la única oradora del acto con una capacidad de alrededor de 4000 personas, el más grande de la campaña después del que encabezó el 20 de junio, en

Arsenal. ■