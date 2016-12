Conmemorarán el 12° Aniversario de Cromañón

El acto se realizará el viernes en el Obelisco, de 19 a 22, bajo la frase “Memoria, Verdad y Justicia, para que Cromañón no vuelva a ocurrir”.

La agrupación No Nos Cuenten Cromañón (NNCC), integrada por familiares y víctimas de la tragedia ocurrida en 2004, convocó a toda la sociedad a participar de un nuevo acto conmemorativo que se realizará el viernes en el Obelisco. La consigna será “Memoria, Verdad y Justicia, para que Cromañón no vuelva a ocurrir”. La jornada se llevará a cabo de 19 a 22 en 9 de Julio y Corrientes, donde un nuevo acto multitudinario tendrá lugar en el marco del 12° Aniversario de la tragedia de Cromañón. Esta actividad es organizada todos los años por los familiares y víctimas de NNCC y asisten alrededor de 3.000 personas. “Cromañón pasó hace 12 años y seguimos viendo negligencias en todos los boliches”, explicó Christian Pereyra, sobreviviente lomense, y agregó: “No hay puertas de emergencia, hay más capacidad de la que se permite y lo que más duele es que en ese contexto, Cromañón puede volver a pasar”. Para seguir dándole apoyo a la iniciativa, en esta oportunidad participarán varias bandas como Ojos Locos; Gardelitos; La Perra que los Parió; Aces Muertos, y Peligrosos Inocentes. El acto se caracterizará por homenajear a quienes no es

tán, por honrar la vida, seguir exigiendo medidas de seguridad y que los culpables paguen por la catástrofe. Además, contará con la presencia de la presidenta de Abuelas de Playa de Mayo, Estela de Carlotto, una referente de los Derechos Humanos, y diversos periodista, que aún no están confirmados. ■