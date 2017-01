Con un cálido homenaje al futbolista, reinauguraron la Plaza Garrafa Sánchez

El ídolo de Banfield fue recordado en la reapertura del espacio ubicado en Peña y Lugano, que fue remodelado con nuevo mobiliario, juegos y un circuito deportivo para todos los vecinos.

Once años pasaron ya de la muerte del reconocido futbolista José Luis “Garrafa” Sánchez en un accidente de moto. Pero su esencia sigue viva cerca de uno de los estadios que lo llevó a la cima y lo erigió como ídolo popular: la Plaza Garrafa Sánchez, lindera al Taladro, fue reinaugurada. Vecinos, familiares, amigos y representantes del Municipio lomense se reunieron allí para brindarle un cálido homenaje.

La iniciativa de renovar la plaza surgió de los vecinos del barrio, quienes hace un año comenzaron a realizar pequeños trabajos en el predio. El objetivo central era el recambio de los juegos, que eran de madera y se encontraban deteriorados por las condiciones climáticas.

“Empezamos los trabajos entre los vecinos y de a poco se fueron sumando hinchas de Banfield. Fuimos armando eventos para que se involucrara la comunidad, como proyecciones de la película de Garrafa, shows para chicos”, explicó Analía, una de las vecinas precursoras.

“En su momento los juegos estaban viejos, eran de madera y un peligro para los chicos más que un entretenimiento, así que pensamos en armar una nota para presentar en el Municipio. La respuesta fue rápida”, celebró.

La colaboración del Municipio llegó no sólo con los juegos sino también con la remodelación integral de la plaza. “Para Martín (Insaurralde) la recuperación del espacio público es uno de los ejes primordiales de su gestión. Las plazas tienen que ser puntos de encuentro, lugares lindos, limpios y seguros para que los vecinos puedan compartir y puedan disfrutar en conjunto. Además, esta política de poder identificar las plazas con nombres que sean del orgullo de los vecinos es un aliciente para poblarla y compartirla en comunidad”, remarcó el secretario de Cultura y Comunicación, Federico Otermín, acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Choren y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Emiliano Piergiovanni.

Se instalaron juegos de salud, juegos infantiles, bancos y mesas nuevas, y un circuito para que los vecinos puedan hacer deportes. El delegado de Banfield Este, Mateo Gentile, explicó que “era uno de los pocos espacios que, si bien se estaba utilizando, no tenía juegos nuevos por diversas circunstancias. En muchas oportunidades se quiso remodelar, pero al estar cerca del estadio, Seguridad Deportiva no aprobaba los plazos”.

Para celebrar un nuevo aniversario, la comunidad banfileña se reunió en el espacio ubicado en Peña y Lugano para brindarle un homenaje al ídolo de Banfield, que contó con la bendición del Padre Rubén Revello de la Parroquia Sagrada Familia.

LA MIRADA DE LA FAMILIA. “Esto es una inmensa alegría a pesar de mucho dolor que llevamos con la pérdida de mi hijo. Es un pueblo divino, con valores y principios que no se pierden. Eso es lo más importante de la humanidad y espero que en todos lados se repita esta unión, que haya plazas para juntarse”, deseó Antonia, madre de Garrafa.

El hermano del futbolista, Adolfo, también dijo presente en el encuentro y remarcó que el mayor recuerdo de José Luis “es su persona, antes que todo”. Siempre estaba alegre y era un gran compañero. Desde arriba seguramente va a estar más que contento con esta plaza”, aseguró. ■